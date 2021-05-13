【本報訊】內地零食「辣條」龍頭企業衞龍美味全球已遞交上市申請，惟未有透露集資額，公司此前已完成35.6億（人民幣．下同）融資，最新估值達700億元，預計下半年掛牌。

高瓴騰訊雲鋒有份投資

衞龍於2001年成立，以調味麵製品「辣條」聞名，上市前更吸引多名市場投資者入股。今年4月衞龍進行上市前融資，引入CPE源峰（中信產業基金）、高瓴、騰訊（700）、阿里（9988）創辦人馬雲成立的雲鋒基金、紅杉資本中國基金、Duckling Fund, L.P.、厚生投資及海松資本，共認購5.49億美元（42.8億港元）股份。高瓴、騰訊、雲鋒基金、紅杉資本各持股1.17%、0.64%、0.64%及0.29%。

衞龍指，其95%消費者是35歲及以下，55%消費者是25歲及以下的年輕人。該公司近年拓展蔬菜製品和豆製品等品類零食，佔去年總收入28.3%及6.4%。雖然辣條只是麵粉條，在內地淘寶一包只賣約一個幾毫，但公司收入驚人，去年收入41.2億元，按年升21.9%，賺8.18億元，升24.3%；毛利率為38%。

不過，辣條過去曾被標籤為「垃圾食物」，被官方指違規添化學品。衞龍指，於2019年內地相關監管機構已提供明確指引，將辣條分類為調味麵製品，以使辣條在不同省份擁有更清晰及統一的適用標準以供遵守，並減少未來再次發生類似意外事件的可能性，公司未因該等事件受到任何行政處罰。