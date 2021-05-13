【本報訊】美國最新就業數據似乎反映經濟正從疫情中緩慢復蘇。勞工部昨公佈，其中截至5月8日止當周，首次申請失業救濟人數達47.3萬，按周減3.4萬，較市場預期的49萬為少；而截至5月1日止當周，美國續領失業救濟人數365.5萬，按周減少4.5萬。另外，美國4月生產者物價指數（PPI）按年升6.2%，高於預期的升5.8%。

美股反彈 債息回軟

經周三跌市後，美國三大指數期貨盤前微升，開市後持續向上，至晚上9時45分，標指報4115點，升52點或1.29%；道指升423點或1.24%，報34011點；納指升1.55%或201點，報13233點。美國10年期國債債券收益率昨早段回軟1.674厘。

台灣大停電，路透社引述台積電發聲明表示，部份工廠昨曾短暫停電，公司已採取應變措施，並準備發電機，大大減低潛在影響，其後已正常供電。台積電股價盤前先跌後升，開市後報110.44美元，升2.06%。

此前美國公佈4月份消費物價指數（CPI）按年升4.2%，按月升0.8%，按年增幅創2008年以來最高。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）承認數字遠超預期，強調聯儲局將動用所有工具支持經濟。

美國最大成品油管道營運商殖民管道公司受網絡攻擊，令輸油管停運六日後重啟，油價下跌，直至昨晚10時，紐約原油期貨每桶報64.71美元，跌1.37美元或2.07%；倫敦布蘭特期油報67.91美元，跌1.41美元或2.02%。