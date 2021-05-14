超級豪宅租金再創新高。市場消息指，山頂加列山道73號洋房，最新以每月約160萬元租出，一旦成交屬實，將創全港最貴洋房租金紀錄。

該洋房樓齡16年，地盤面積約14,217平方呎，樓面面積約10,500平方呎，共3層；有5間卧室，內設私人電梯、約7,000平方呎花園及泳池，平均呎租228元。

今年山頂亦錄得不少大額洋房租務，包括九倉（004）旗下山頂種植道11號洋房11 PLANTATION ROAD的1號洋房，於今年3月以月租135萬元租出，實用面積10,804平方呎，呎租約125元，創該項目租金新高。

另外，早前長實（1113）旗下半山區西部波老道21號新盤21 BORRETT ROAD第1期，一個實用面積3,378平方呎的頂層單位，連3個住宅車位，成交價約4.59億元，呎價達13.6萬元，創亞洲分層式住宅呎價新高。

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