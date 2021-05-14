在港日企近年積極擴展業務，Aeon母企永旺百貨（984）最新宣佈，租用恒隆地產（101）旗下旺角登打士街56號家樂坊一樓全層及地下B舖，將於今年8月開設Aeon在港第3間「Aeon Style」，店舖佔地2.5萬方呎，基本租金8,550萬元，另按金500萬元，固定租期合共6年，平均月租僅119萬元，呎租47.6元。金額不包括差餉、管理費、冷氣費及其他雜費。

呎租7年間大跌7成

該巨舖上手租客是H&M，於2014年曾以月租900萬元租下家樂坊地庫、地下及一樓三層，樓面面積達5.4萬方呎，呎租166元，即家樂坊租金7年間插水逾7成。H&M自去年8月租約期滿結業。及後Aeon在今年1、2月曾在家樂坊上址開設Pop up Store。

永旺指，Aeon Style旺角店針對旺角客群特性，提供自家品牌「TOPVALU」商品及TOPVALU Gurinai Natural食品。另一方面，該店亦將引入自家家居生活品牌「HÓME CÓORDY」。

恒隆表示，除了Aeon Style外，家樂坊地庫將打造成近1.5萬方呎的全新飲食樓層，包括燒肉LIKE、湊湊火鍋．茶憩全新概念店及旗下茶飲品牌茶米茶等，將於今年8月同步開幕。

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