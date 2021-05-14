港交所主席史美倫出席港大研討會時表示，香港一直奉行的「大市場小政府」原則或已不合時宜，並認為政府不應再只被動配合市場，而是需要在金融市場上加強監管，以幫助社會整體發展。

根據傳媒引述內容，史美倫對本港未來經濟發展展望樂觀，本港將繼續擔當聯繫中國市場及國際市場的角色。同場2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer亦指，過去全球不少地方奉行自由市場原則，政府在經濟上的管治的角色相對較低，令政府缺乏管治空間，亦帶來不少如貧富懸殊、物價通脹等社會問題。他認為這種發展模式或許已到盡頭，本港繼續推行「大市場小政府」的優勢亦已經越來越少 。

Paul Romer又指過去或許有人對民主制度有偏執的想法，不過自從2008年爆發金融危機及2019年爆發疫情後，經濟出現大蕭條，便開始有更多人主張需要強硬政府介入市場，以保護公眾利益。即使支持市場模式，同時亦要相信強大政府。他又舉例指有不少基建對社會有利，卻不能在市場上獲利，因此公司不會願意投資，此時政府應介入， 加強其管治角色資助重要產業，以平衡社會及經濟發展，保持金融市場穩定性。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略