■港股昨日表現疲弱，並失守兩萬八關。
【本報訊】受美國上月通脹創13年以來高位影響，市場擔心聯儲局提早「收水」，港股隨外圍股市表現疲弱，恒生指數全日跌512點，收報27718點，失守28000關，成交額1,635億元。國企指數收報10339點，跌216點，跌幅2%。周三死貓彈的科指昨日打回原形，插3.3%，報7599點。
李克強「唱衰」資源股
科技股普遍向下，昨日公佈業績的阿里巴巴（9988）及嗶哩嗶哩（9626）均錄跌幅，當中前者跌3.18%，報213.2元，後者則跌3.28%，報752.5元。騰訊（700）跌3.09%，報580元；小米（1810）跌2.87%，報25.35元；美團（3690）跌1.41%，報251.6元；京東（9618）跌3.42%，報276.6元。
中國總理李克強表示，要應對大宗商品價格上漲過快，言論令資源股受壓。紫金礦業（2899）跌7%，報11.62元；江西銅（358）跌8%，報19.06元。
另外，恒大（3333）折讓兩成配售2.6億恒大汽車（708）股份，套現約106億元。恒大汽車收市跌逾7.5%，創逾三個月低位，恒大則跌逾1%。反觀蒙牛（2319）主要股東法國乳製品商達能完成出售9.8%蒙牛股份，套現154億元。蒙牛逆市升2.86%，報43.1元，是表現最佳藍籌股。