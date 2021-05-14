政府公佈今年首季本地生產總值（GDP）修訂數字，按年實質增長7.9%，較早前預估增加0.1個百分點。當局維持全年3.5%至5.5%增長，但倘若疫情改善，實際表現可望接近預測範圍上限。

統計處公佈，經季節性調整後按季比較，今年首季實質GDP顯著增長5.4%，較初值上調0.1個百分點，亦較前一季0.5%的升幅明顯加快，連續三個季度上升。但當局指，經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。

按各個主要組成部分分析，私人消費開支與初值相同，首季實質增長1.6%；政府消費開支增長6.8%，較初值上調0.1個百分點；本地固定資本形成總額維持升4.5%。

至於帶動期GDP升上的貨品出口總額，錄得30.2%實質升幅，較初值下調0.4個百分點；進口總額上升22.7%，下調0.6個百分點。而服務輸出跌幅收窄至8.1%，好過初值的下跌8.7%；服務輸入下跌12.9%，亦較初值的下跌14.9%好。

當局指，基本綜合消費物價指數在去年第四季按年上升0.2%後，在今年首季輕微下跌0.1%，主要是因為食品通脹放緩，以及私人房屋租金的跌幅擴大，綜合消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。

料環球通脹仍受控

對於全年預測，政府表示，考慮到經濟復蘇不平均，加上與疫情相關仍然高度不確定，全年GDP增長預測在今輪覆檢維持在《財政預算案》公布的3.5%至5.5%，不過，倘若疫情往後改善，實際表現可望接近預測範圍的上限，政府會繼續密切留意情況。

通脹展望方面，當局指，鑑於通脹的走勢至今大致符合預期，基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測，在今輪覆檢分別維持在1%及1.6%。當局料隨著經濟復蘇，本地通脹或輕微上升，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，而且環球通脹大致維持受控，整體價格壓力全年合計應保持輕微。

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