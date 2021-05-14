好多投資者都鍾意撈底，但往往卻因此而輸到焦頭欄額。那撈底前，我們要注意些甚麼呢？

首先，若大市風平浪靚，撈底是沒有問題的。特別是一些強勢股，如果可以在股價出現小幅調整時買入，時機將會更佳。然而，要真正市強的時候才可以這樣做。

那現在美股市強嗎？

睇指數還可以，但大家要明白，純粹靠指數並不足以判定市況強弱。反之，這更有可能是大戶「托沽」的技倆，即一邊托住指數製造市強的假象，然後再一邊沽出其他股票。近月的市況，的確有點這樣的意味。

那若然市況不強，撈底有甚麼問題？

很簡單，最壞的情況就是你撈完底，然後股價再跌，但你卻挨不到回升的時刻就在股價低位止蝕了。不過我們不要忘記，黎明前總之最黑暗，大市要回升前的跌勢往往最急勁，不信的話，大家只要看看以往股災時的股價走勢就會明白。這也是為甚麼要能夠撈底賺錢，其實會比很多人想像中難得多。

其實較易的做法，就是五個字，寧買當頭起。跌勢時要有耐性，到跌市完結後開始由底部回升時才買入股票，風險會較低。而且，就算市況再轉跌，但你也可以用短期低位作止蝕，以控制風險。

最後，當然美股現在的情況實在不容樂觀，指數初頭有轉跌的跡象，而一些早前已大跌的股票又未見轉強，我個人會繼續保持輕倉，多持現金，要買貨也會等市況好轉回升後才買。

莫家強

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