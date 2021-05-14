壹傳媒（282）公佈，為改善集團業務績效，作為倡議利用數碼世界優勢的一部份，管理層決定於下周二（18日）起停止台灣蘋果日報以印刷形式出版。公告於收市後在聯交所刊出，壹傳媒今日收報0.186元，跌2.1%。

集團指，該戰略性計劃將讓集團台灣管理層憑藉集團成功吸納大量網上新聞消費者的基礎上，加大重點於台灣的強勁數碼媒體市場。台灣蘋果日報將繼續於https://tw.appledaily.com上提供，將繼續維持高水平，而管理層致力利用線上版的增長機遇為讀者提供良好的服務，從而使讀者受益。

公司預料，集團將就其台灣業務進行一定程度的裁員，這是的艱難決定，但管理層相信於台灣重點發展數碼化的方法將改善本集團的整體業務營運。另外，集團將以符合或超出台灣的法定要求作出遣散。翻查資料，至去年9月，集團共有866名為台灣僱員。

董事相信，實施戰略性計劃不會對現有營運產生任何負面影響，從長遠來看將對集團的整體財務表現產生積極作用。壹傳媒同時宣佈，陳裕鑫已辭任執行董事職務。

學者：或促使媒體檢視營運模式

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，媒體轉向數碼營運是全球大勢。近年紙媒營運困難，廣告收入顯著減少，單靠讀者很難維持，加上疫情重創經濟，經營更加雪上加霜，「而且讀者閱讀習慣改變，紙媒被淘汰只是時間問題。」他續指，雖然台蘋停紙刊對香港沒有直接影響，但或促使媒體檢視營運模式。

浸大新聞系專業應用副教授李文表示，《台蘋》和《中國時報》、《聯合報》、《自由時報》合稱台灣四大報，創刊時在台灣沿用香港模式火速取得成功，對當地報業亦影響深遠，「某程度上，《台蘋》喺早期可以話set咗台灣每日嘅news agenda」，不過近年受到社交媒體和新媒體影響，廣告收益大減，屢傳出售當地業務，停刊是意料中事。

至於對香港《蘋果日報》影響，李文指《台蘋》和《港蘋》一同推出訂閱制，不過《台蘋》去年已取消訂閱制，香港由零開始至60萬用戶訂閱，「其實已經唔簡單」，不過未必可以應付廣告流失和日常開支，面對政治因素，對未來是否可繼續經營存疑。

股評人：台灣業務貢獻比例不高 刺激作用未必太大

至於對壹傳媒股價影響，金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，媒體作數碼轉型是大勢所趨，壹傳媒本身已一直向這個方向走，對於紙本業務結業不感驚訝，「純粹講業務基本面，我覺得係走對了方向」，就可以節省成本而言是個正面消息，但由於台灣業務貢獻比例不大，刺激作用未必太大。

他指出，面對新媒體改變了市民接收資訊方式，不管是電子傳媒還是報館「個個都捱緊」，雖然有時能做出口碑，但財務上仍有困難，「咁多直播平台、人人做記者，有公信力媒體當然有佢價值，但係要吸收資訊根本唔再需要依賴傳統傳媒」，進一步收縮傳媒生存空間。至於對股價影響，他直言「有時呢隻股份都係睇佢啲粉絲」，股價波動較大，故難以評論。

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