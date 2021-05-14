中電（002）舉行股東周年大會（AGM），主席米高嘉道理因家事首次缺席。中電首席執行官藍凌志回答股東問題時表示，即使全港有一半更換為電動車，只會對電力需求增加數個百分點，會規劃好充電網絡。他又強調，會確保電力供應穩定，即使本港兩大發電廠故障，仍會滿足全港市民需求。

米高嘉道理缺席股東會，是自1997年擔任主席24年以來首次，其兒子、非執行董事斐歷嘉道理代為讀出留言。米高嘉道理解釋指，為探望有醫療問題的家人而不在香港，向股東致歉，並藉此祝各位安好及會議順利。

做好規劃防台灣大停電發生

今年AGM同樣分實體及網上方式，只有數名股東親身出席，並有約100人透過網上參與。會上有股東問及台灣昨日大停電，藍凌志藉此強調電力系統容易出現未能預計的情況，「一停電全球都會報道，反映電力在國際社會扮演重要角色」，舉例指台灣發電容量不足源於設備老舊，而早前美國能源網絡亦遭受網絡攻擊及惡劣天氣而陷入供電危機。他指出，中電有長遠規劃，供電制度穩健，可確保一旦香港兩大發電廠停頓，也能滿足全港市民的電力需求，亦會為網絡攻擊及極端天氣做好防範措施。

近年電動車發展迅速，用電需求增加，藍凌志又表示，由於車輛行駛每一公里時用電的效率，遠高於靠燃料驅動引擎，因此電力需求比想像中少，「即使全港一半車輛改成電動車，只會增加電力需求幾個百分點」，反而充電網絡的配置很重要，因為若規劃不當便很易超出負荷，中電在此會小心規劃。

香港碳中和需放眼本土以外

對於香港碳中和願景，藍凌志指，要將目光放在香港以外的地方才能達成，目前策略是聚焦大灣區，因鄰近香港，擁有很多減碳的機遇。他又指出正研究多項碳中和方案，包括興建離岸風力發電場，指出現時科技條件成熟，已具備經濟效益，中電會認真正推計劃；同時會考慮調整核電比重；以及逐步淘汰天然氣，換以氫氣發電。

他指出，現時在香港減碳的投資額仍言之尚早，當中由化石燃料轉向新能源，要作出大量基建投資，對電費必然有影響，但未必如很多人擔心般大。他重申，由於新基建項目投資期很長，可使用達數十年，發電成本便能用長時間攤分，另外目前最大的發電成本是燃料，當日後改用可再生能源燃料，亦可降低成本。但他稱，有關投資規模及詳細規劃，仍要與政府達成協議。

藍凌志又重申，中電踏入120周年，適逢遇上疫情要審慎理財，因此不會派發特別息，又認為一直以來香港經歷過很多挑戰，成立120周年帶出的訊息，是回看香港能一一克服，亦能迎來美好將來。

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