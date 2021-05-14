受惠美國稅改政策，稅務合規軟件及解決方案供應商Avalara（NYSE：AVLR）由2018年上市以來表現強勢，今年2月更一度高見185.37美元歷史新高。過去兩個多月來，股價由高位回調超過三成，是否趁低吸納機會？

繁雜瑣碎稅制帶來契機

美國銷售稅向來不簡單，毫無標準可言，每個州份政府及縣市政府可自行制訂稅率，引致同一州份有機會出現不同銷售稅率；而某些商品（如農產品、處方藥）在大部分州份可免稅；個別州份政府（如俄勒岡）為吸引外來消費刺激經濟，更自封「免稅州」。數年前開始，問題變得更複雜，美國最高法院針對電商活動普及、跨州份網購成為大趨勢，決定容許各州份徵收線上銷售稅。

作為居民日常消費，可能問題不大。不過，若然站在企業層面，要滿足不同地方的稅務法規要求已經不簡單，還要兼顧電商平台的跨州銷售稅務，吃力程度可以想像。自動化稅務合規管理軟件，自然成為企業會計部門至愛。

三年內股價升四倍

Avalara前身是Advantage Solutions，早於1995年成立；2005年才改為現時名稱。2018年首次公開招股反應理想，以超過發售範圍24美元定價。上市剛好三年，股價累積升幅超過四倍。

雲端應用當然是Avalara賣點之一，但更煞食是為企業客戶度身訂造解決方案，掃清稅務合規的煩惱。其Compliance Cloud平台幫助企業滿足繁瑣的稅務合規要求，提供實時管理及存檔服務；除了銷售稅、還可涵蓋關稅、通訊及其他地區稅種。

公司與不少電商及網上支付龍頭建立合作關係，例如亞馬遜、 eBay、Etsy、Magento、 Zuora、微軟、Shopify及Stripe等，夥伴企業超過三千間。幫助第三方賣家處理銷售稅事宜。每年處理稅項交易達數十億宗，兼且全自動化，將人手出錯機會降至零。目前全球客戶數目已超過3萬戶。

首季收入勝預期 惟虧損擴大

Avalara剛於5月初派發今年首季成績表，收入好過市場預期，達1.53億美元，按年上升37.8%；帳單收入更增長47.2%，達1.71億美元。除受惠客戶基礎持續擴大，反映客戶使費的淨收入留存率達107%，略高於過去四季平均106%水平。

期內毛利1.08億美元，增長41.1%；毛利率達71%，提升2個百分點。但經營虧損由1968萬美元，擴大至2538萬美元。首季淨虧損2998萬美元，去年同期淨虧損1528萬美元。

撇除非經營因素，經調整毛利1.13億美元，增幅42.1%；經調整毛利率提升3個百分點，至74%。經調整經營虧損由810萬美元，收窄至218萬美元。首季經調整淨虧損679萬美元，相當於每股虧損8美仙；去年同期經調整淨虧損371萬美元。

併購成效有待顯現

雖然Avalara近年積極併購，希望進一步搶佔中小企市場佔有率，包括剛完成收購德國電子收據軟件公司INPOSIA；以及上月宣布收購DAVO資產，藉此拓展連接零售商POS系統的稅務軟件市場。惟實際效益仍有待觀察。

與此同時，自由現金流狀況未見理想，首季為負3192萬美元，較去年同期負2607萬美元擴大。

管理層展望亦有保留，料第二季收入介乎1.53億至1.55億美元，即較首季大致持平；預測經調整經營虧損按季擴大至介乎800至1000萬美元。全年計，料收入介乎6.5億至6.54億美元，經調整經營虧損介乎1500萬至1900萬美元。

再看估值目前處相對高水平，市帳率高逾10倍。除非收入增長在未來幾季提速、自由現金流有顯著改善，否則中短線走勢難有突破，現階段宜採取觀望態度，待跟隨近日科技股調整，候低才吸納。

梁耀康

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