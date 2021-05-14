就保安局凍結黎智英持有壹傳媒股份行動，獨立股評人David Webb表示不感意外，因為現有法律容許他們這樣做。他表示，黎智英案件尚未審判，此前亦未有人因此罪被凍結資產，遂須視乎法庭如何詮釋法律條文。

保安局局長傍晚公佈，凍結壹傳媒（282）創辦人黎智英於壹傳媒所持股份，及相關公司財產。David Webb續指，政府今次就《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》發出的資產凍結令，權力與證監會相似，惟分別在於前者不用經過法庭申請，便可直接下達有關命令，而且凍結的定義非常闊。

據聯交所披露權益顯示，David Webb曾持有壹傳媒逾5%的股權，為當時第二大股東。問到其如何處置壹傳媒股份及對公司有何影響時，他僅表示他曾經是壹傳媒的股東，及從不評論其持股的公司。根據他的最新持倉披露，並沒有顯示壹傳媒持股。

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