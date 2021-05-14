執筆之時，正值美股周三末段，還有約一小時收市，道指數跌465點（1.34%），納指跌283點（2.11%），標指跌65點（1.57%），過去五個交易日計，納指跌3.5%，道指跌1.3%，今次跌浪，又是科技股觸發。有趣的是，過去一年，科技股給人的感覺是大幅跑贏舊經濟股，但如果比較納指和道指過去52周表現，納指升45%，道指升42%，分別不大，証明本欄自去年底不斷呼籲低撈價值型再膨脹交易概念股策略正確。例如各大油股，在目前大跌市的情況下仍錄不俗的升幅，Suncor（SU）本周就創出24.12美元52周新高，埃克森美孚（XOM）對比一個月前亦升了約一成，始終紐約期油仍高企在66美元水平，若不是大市拖累，石油股爆上的勢頭會更凌厲。既然大市拖住石油股後腿，減慢其上升的速度，王弼建議有貨的投資者可以大膽Sell Weekly ATM Covered Call，增加回報。

另一隻本欄推介的西方石油（OXY），公佈業績理想，虧損收窄比市場預期多，更重要的亮點，是季度自由現金流達16億美元，為十年來最高，而且因油價在第二季應較第一季高，預示第二季自由現金流會進一步上升。如此成績表，竟然有大行分析員大潑冷水，說OXY減債不力！目前無限QE，利息低企，有債都儘量推遲還啦！問問香港有做按揭的業主，如此低息，如不借盡分三十年攤還，一定是有什麼難言之隱。而且，OXY在收購Anadarko的時候，打算拆骨賣出資產還債，碰巧去年疫情負油價，倘若當時賤價賣出，才真是無仇報，幸好買方竟然取消交易！現在油價高企，慢慢來待善價而沽，才是正道！周二OXY一度被沽至24.5美元水平，王弼認為此水平非常吸引！

至於之前提過的Spotify（SPOT），周三在升跌間浮沉，跌幅較早一段時間大幅收窄，建議Sell末日ATM Put嘗試收集。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

http://fb.com/buytillsuspension

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