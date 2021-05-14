瑞聲（2018）公佈，首季收入為42.92億元（人民幣，下同），按年升20.6%；盈利為5.32億元，按年升9.09倍，每股盈利0.44元。毛利率為31.1%，按年升8個百份點，上季為28.1%。

去年同期正直疫情大爆發，致基數較低。瑞聲指，智能手機市場需求呈現回暖趨勢，海外主要客戶的銷售旺季在去年第四季度延遲開始，集團多個業務板塊在中國安卓手機市場滲透率也逐步提升，這些因素推動了集團整體收入同比大幅增長。

光學業務方面，塑膠鏡頭出貨量提升，以及模組業務的銷售穏定增長，銷售額同 比增長1.75倍至6.74億元。憑藉高精密度和定制化的生產設備，以及自動化的生產方式，集團光學業務的良率和生產效率穩步提升，光學業務整體毛利率按年提升18.1個百分點至 27.8%，其中塑膠鏡頭毛利率達到36.3%，模組業務毛利率在第一季度也已經轉正。

集團指，光學市場份額持續增長，1G5P（1片玻璃鏡片+5片塑料鏡片）混合鏡頭在首季已正式量產出貨，差異化的用戶體驗將加速其他高端玻塑混合鏡頭項目的導入進度。

聲學方面，銷售額按年上漲47.5%至21億元，學整體毛利率比去年同期上漲11.4個百分點至37.4%。公司指，管理效率改善推動安卓聲學毛利率持續改善，小腔體標準化揚聲器模組的推出將會適配立體聲普及趨勢，在提升客戶體驗的基礎上，進一步增強市場競爭力和盈利水準。

電磁傳動及精密結構件業務方面，期內由於主要客戶電磁傳動產品單價下降，以及金屬中框業務出貨量下降，銷售額按年下降27.3%至12.3億元，由於金屬中框業務毛利率上升，該業務分部合併毛利率比去年同期略上升1.9個百分點至25.5%。

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