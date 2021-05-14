台灣《蘋果日報》發公開信，決定本月18日起停刊紙本，集中資源在《蘋果新聞網》。上月壹傳媒公佈，與獨立第三方就建議出售台灣《蘋果日報》業務及位於台灣的一所物業，訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。公司其後發公告稱，經考慮買方要約後，董事認為出售將不符合公司利益，因此雙方簽署了有關諒解備忘錄的終止通知。

中期報告曾預告：須重組業務

壹傳媒去年在中期報告提到，至去年9月半年台灣業務收入為4.34億元，佔總收益18%，相比2019年同期則為29.6%，其中台灣蘋果日報期內每期平均淨發行量為每日8.26萬份，而2019年同期則為每日10.17萬份。

公司曾指台灣業務進展較慢，致使集團在堅持核心戰略的同時，須調整其平台及重組業務。去年6月，《台灣蘋果日報》證實，由於疫情影響，廣告收入銳減，營運虧損，分批資遣約140名員工，裁約13%員工。至去年9月，集團共有866名為台灣僱員，較2019年同期1,186名少。

近年壹傳媒亦多次在台售出物業，如2018年將內湖區兩棟大樓，以17.94億元（約5億港元）賣給台灣人壽；翌年將壹電視大樓以14.5億元（約4億港元）售予中電開發後，又將壹同樂動畫所在的大樓賣給敏恩國際，成交價9.1億元（約2.5億港元）。

2003年創刊 鍾麗緹「一咬上癮」

台灣《蘋果日報》2003年創刊時，以港星鍾麗緹躺在一堆蘋果旁以「一咬上癮」作宣傳，更因「推廣價」5元（新台幣，下同）一份，即引發當時傳出《聯合報》、《中國時報》減價至10元迎戰。

當時集團創辦人黎智英登陸台灣時，曾以一個香港人的身份，表明《台蘋》每天銷量要達40萬份，至2005年上半年《台蘋》每日銷量增加17.7%至約53.14萬份，讀者人數達263.7萬人，成績斐然。

《台蘋》在短短數年間已成為當地第二暢銷報章，至2005年7月達收支平衡，該財年發行及廣告收入均增長超過40%，令虧損大幅收窄90%。2006至2007年度的除稅及利息前利潤更會接近2億元，足夠抵消香港增長動力不足，帶動集團業績上升。其後於2006、07 和08 年派發巨額股息。

當時有分析指，台灣《蘋果日報》有一個重要的信念，就是「市場主導、讀者為本」。不會把傳統的方法拿來作藍本，不會「硬要」讀者接受內容。所以才會有讀者喜歡的視覺效果、話題性、八卦性，這也是台灣報刊追不到不斷改進完善的「壹傳媒」報刊的質素和成績的原因。

但2008年金融海嘯後，台灣業務出現倒退，加上壹電視的計劃不順暢，集團有意以5億美元（約39億港元），連同《台灣壹週刊》、《爽報》等一併出售，潛在買家包括中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台塑集團總裁王文淵、龍巖集團董事長李世聰，旺旺中時媒體集團總裁蔡衍明等。

不過交易受到台灣政府關注，擔心賣盤後被中國勢力控制。至2013年《彭博》引述時任公司發言人Mark Simon指出，出售印刷媒體計劃已取消，但出售電視業務的商討則繼續，壹傳媒在台灣將回歸印刷媒體。

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