美國4月核心CPI已飆到3%，遠高於預期的2.3%，聯儲局話「不用怕，只是暫時現象」，準備讓通脹再飛一會。儲局信心滿滿，相信有兩個考慮因素：一、3月份向市民派錢，位位1,400美元，谷高消費屬一次性現象；二、物價飛漲是由於供應鏈問題，下半年搞番掂就無事。

不過，上星期美國財長耶倫唔小心「講多咗」，話要小心放水幾萬億後經濟過熱，可能要加息壓通脹。佢可能忘記咗自己唔再係聯儲局舵手，加息言論並不恰當，所以要立刻澄清。但魏力看來，倫姨只係將心嗰句講出嚟，就係隨時要準備收水（甚至加息）。當然，加息太快會扼殺經濟復蘇，分分鐘通脹變通縮；太遲加息就變滯脹，兩條路對股市都係大鑊，如何拿揑收水時機，再控制市場預期，令對股市的影響降至最低，非常考驗鮑威爾的智慧。

講番個通脹數據一出，10年期美債息就抽穿雙底頸線，下站睇1.8%，科技股繼續易跌難升，宜逢彈減磅，撈貨可免則免。另一邊廂，美滙低位抽咗一棍，但91都去唔到，似乎大戶仍在賭有排未收水，始終全球疫情反覆，復蘇注定好慢好慢，但供應鏈持續緊張，商品價格仍有權再爆一段，銅鋁鐵回氣之際，相對落後的油金銀可睇高一線。

魏力

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