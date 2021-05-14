美國疾控中心放寬室內防疫限制，完全接種疫苗的人在大多數場合下不再需要在室內戴口罩。迪士尼CEO Bob Chapek聞言感到驚喜，直言「對我們來說是大新聞！」

迪士尼週四升0.28%，報178.34美元，市後跌3.89%，報171.4元。

放寬室內防疫限制，意味著更多的遊客或會放心地前往迪士尼的主題公園，甚至遊輪，或冒險到戲院觀看7月份如《黑寡婦》等的新片。迪士尼表示，位於佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界的預訂量已經恢復到2019財年水平，最近，遊客在該公園的人均消費比一年前更猛增兩位數。

不過在美國疾控中心宣佈政策前，在迪士尼發佈財報，令股價市後下滑，其訂閱視頻服務Disney+截至4月3日有1.036億用戶，遠遠低於分析師平均預期的1.1億用戶，意味隨消費者開始恢復社交和家庭以外活動，Disney+僅新增900萬新客戶，雖然新用戶仍為Netflix兩倍，但若考慮到Disney+是新服務，增幅令投資者擔憂。

迪士尼截至4月3日止第二季盈利近倍增至9.01億美元。

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