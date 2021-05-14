今個星期，市場山雨欲來。先是美團（3690）個老闆吟詩作對，觸發股價急瀉，一下子試了276蚊的前底。氣氛影響之下，包括股王騰訊（700）同阿里巴巴（9988）都先後甩底，拖累埋恆生科技指數失守埋8000點的大關。周四（13日）凌晨，美國因為最新的通脹率大幅高於預期而嚇怕了市場，債息抽高，納指挨沽。一瞬間，在我身邊所有的散戶都覺得個市要崩圍。有人問我點解不清倉？點解不反手做淡？個情況同今年年初的時候，人人看好個個賭紅了眼，急著問我點解不all-in？點解不喪追貨一樣。結果……

今日我想同大家講，恆指在技術上，無論是RSI、隨即漫步指數、資金流等，全部都來到即將反轉的局面。我看好的科指，在周二低開低走之後跌幅收窄，形成下影線的T字。然後在周三反彈，周四再次下跌，但是未有穿底。假如我無估錯的話，後市收復7,800點的話雙腳即成，見底反彈。今日，我不想重複我在先前推介過的股份了，純粹讚一讚隻玖龍紙業（2689）算了。該集團在早前推出的降價優惠即將屆滿，變相加價的話，毛利自然提升。股份近日4日唔埋兩日大陽燭展開升浪，現價買入睇15元，止蝕13元。

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