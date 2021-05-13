【本報訊】已故「船王」許愛周兒子許世勳三年前與世長辭後，其太太、人稱「許老太」的許簡劍勳（又名許簡幸春，圖）上月底於香港養和醫院辭世，享年103歲；並於前日出殯。

幼子許晉亨08年娶李嘉欣

許氏夫婦生前作風低調，二人育有兩子一女，包括長子許晉乾、幼子許晉亨及女兒許雪元。其中幼子許晉亨最為外界熟悉，他與前港姐李嘉欣2008年結婚，當時有指兩人獲雙親送贈中半山豪宅曉廬作禮物，市值逾億元。

據了解，許世勳早已將名下420億元財產，變成家族信託基金及保單，其中許晉亨及李嘉欣每月支取200萬元作生活費。

許世勳家族為本港四大家族之一，其已故父親、有「船王」之稱的許愛周，早年經營糧油雜貨、水產等進出口生意，及後開始涉足地產板塊。直至50年代中日戰爭後，許氏將地產業務重心移至香港，並於1957年夥拍嘉華地產彭國珍合資成立中建企業；而現時位處中環畢打街的地標商廈中建大廈，前身是香港開埠以來首間五星級酒店。

許愛周早年將大部份資產注入中建企業，並由三名兒子許岐伯、許士芬及許世勳共同管理；而早年則由許世勳擔任主席。不過，自許世勳三年前逝世後，集團一直未有對外公佈主席繼任人；近年亦陸續有第二代及第三代家族成員加入董事會。

事實上，許氏家族在山頂、中區等多區坐擁不少物業，估值料逾200億元。其中許家位於大浪灣道10號大宅，更是本港貴重豪宅之一，地皮佔地87,150方呎，大宅樓面8,805方呎，目前市值超過10億元。