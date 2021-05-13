【本報訊】長實（1113）昨舉行股東周年大會、以及向李嘉誠基金會收購歐洲基建業務和回購計劃的股東特別大會，其中有關購股協議、建議收購及回購協議獲股東以86.4%贊成票通過，清洗豁免動議要求則以77%贊成票通過，僅略高於75%的贊成門檻。長實發言人表示，對收購及回購計劃通過感到欣喜。

於回購及清洗豁免的特別股東大會中，主席李澤鉅回覆股東問題時指，今次交易符合長實企業策略，利用公司的現金，積極尋求穩定並可提供經常性收益的優質投資機會，形容今次收購是「fit晒呢個目的」。

稱疫症如壓測 「應該合格」

在長實股東大會中，李澤鉅表示，「過去一年多的疫症對我們而言是Stress test（壓力測試）……我係應該合咗格」。至於早前投得啟德住宅地，他指買地向來是集團的本業，但須審慎出價，除政府投地外，集團會循農地補地價及酒店物業改建住宅等增加土儲；觀乎近期開盤銷情，感覺市場購買力不俗。至於英國Greene King酒館業務，他指隨着政府4月放寬營業限制，其後數星期的預訂限額已滿，料經濟復蘇及疫情好轉，業務經營表現會更好。

另外，於昨午的長和股東會中，李指集團資產抗跌能力強，疫情帶來影響較預期小，碼頭及零售業務表現已回升，電訊業務則表現穩定。有股東問集團會否趁機執平貨，他稱若同業出現併購機會，會十分樂意進行，任何對股東有利的項目皆會考慮。