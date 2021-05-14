金斯瑞生物（1548）公佈，控股股東東Genscript Corporation向高瓴資本出售6,178.9萬股，連同其管理的GNS Holdings Limited認購的1.03億新股，高瓴資本將持有金斯瑞已擴大後股本8%或1.65億股。兩項交易每股作價均為18.658元，較昨日（13日）收市價折讓5%。

董事會認為，出售新股所得的19.22億元將增加集團的財務靈活性，並加強對研發及產能的投資能力。金斯瑞中午公佈消息後復牌，刺激股價急升，全日收升21.7%或4.26元，報23.9元。

金斯瑞亦向高瓴資本發行子公司Probio認股權證，後者可認購A輪融資總投資額的Probio CaymanA類優先股，涉1.5億美元（11.65億港元）。交易完成後，金斯瑞於Probio Cayman的股權將攤薄至8295%。

另外，金斯瑞與傳奇生物（美：LEGN）訂立認購協議，高瓴資本旗下LGN Holdings將認購2,081萬股傳奇股份，代價為3億美元（23.3億港元）；及向LGN Holdings發行認股權證，最多可向傳奇生物購買最多1,000萬股，總行使價為2億美元（15.53億港元）。交易完成後，金斯瑞於傳奇生物的股權將攤薄至58.31%。

今年內高瓴資本密密接貨，包括在2月初認購綠葉製藥（2186）2.92億新股，及向綠葉大股東買入2.6億股股份，2項交易涉資26.6億元。同月，高瓴亦斥資2億美元參與比亞迪（1211）定向增發股票交易，及斥27.7億元認購諾誠健華（9969）新股。當中綠葉製藥及諾華健誠在消息宣佈後均急升。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略