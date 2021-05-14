順豐房託（2191）公佈招股結果，發售價定於4.98元，以招股價介乎4.68元至5.16元，略高於中間位定價。公開發售錄超購約4倍，一手中籤率60.01%，抽4手（4,000股）穩獲一手，將於下周一（17日）掛牌。

順豐房託由順豐控股（深：002352）分拆倉儲業務上市，集資淨額近24.98億元，香港公開發售部份共錄得近1.9萬人認購，超額認購約4倍，國際發售已獲適度超額認購，超購約2倍。配股結果顯示，順豐房託共接獲一張頭槌飛，最終獲分發282萬個基金單位，即2,820手，涉資1,404萬元。

基石投資者中國東方資產管理及加拿大資產管理公司（CI Global Asset Management）已認購的發售基金單位總數為7,781萬個，佔順豐房託基金於緊隨全球發售完成後已發行基金單位總數的約9.8%。獨家上市代理人為星展，瑞信及摩根大通擔任聯席全球協調人。

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