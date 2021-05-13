【本報訊】阿里巴巴（9988）剛在4月因壟斷問題被罰近182.28億元（人民幣．下同），有關罰款已於今年3月底止季度業績入賬，並導致該季度錄得54.79億元（約65.95億港元）股東應佔虧損。以2021年財年計，阿里整體仍錄得1,503.08億元（約1,809.1億港元）純利，較2020年財年微升0.7%。阿里集團董事會主席兼首席執行官張勇在業績會議中強調，集團對有關處罰誠懇接受、堅決服從。

阿里巴巴以截至今年3月底的12個月為2021年財年，全年收入按年急升41%至7,172.89億元，惟受市監總局就中國反壟斷法處以182.28億元罰款，令年度純利只增長0.7%；阿里撇除罰款等因素列出非公認會計準則（non-GAAP）純利，則達1,719.85億元，較2020年度上揚29.82%。單以第四季計算，阿里仍難逃錄得季度虧損，是2014年赴美上市以來首次，惟期內收入因合併高鑫零售的效應，按年劇增64%至1,873.95億元，non-GAAP則增長18%至262.16億元。

活躍消費者首達10億

張勇表示，有關處罰使集團深刻審視平台經濟的發展和社會發展的關係，更堅定地認識企業社會責任及擔當，相信充份反思和調整可令平台更好地服務消費者、商家和合作夥伴，有助未來走得更穩、發展得更好。

阿里巴巴披露，集團向中國消費者的業務服務了8.91億個年度活躍消費者，另在國際零售市場服務約2.4億個年度活躍消費者。張勇指出，阿里在2021財年達到全球年度10億活躍消費者的歷史性里程碑。其他業務指標方面，今年3月，集團在中國零售市場的移動月活躍用戶達9.25億個，較去年同月增加7,900萬個，較2020年12月底則增加2,300萬個。在2021年財年，中國零售市場年度活躍消費者為8.11億，按年增長8,500萬個，且有大約70%的新增年度活躍消費者來自欠發達地區，而整體線上實物GMV （交易總額，剔除未支付定單）按年增長21%。

管理層分析指，集團在中國零售市場取得強勁的GMV及用戶增長，印證了聚焦於欠發達城市與鄉鎮地區以及擴大商品及服務供給的策略；整體線上實物GMV的增長是受服飾及家居裝飾品類所推動。張勇補充，受惠中國疫情得以控制及數碼經濟迅速發展，集團在內需、全球化及雲計算這三大戰略上取得顯著進展。

明年收入料逾9,300億

阿里首席財務官武衛則指出，即使撇除高鑫零售併表的因素，集團在2021財年的收入增長依然達到32%，又指年度收入超過了原先的指引，展望2022年財年，料年度總收入將會超過9,300億元。武衛又表示，打算把2022財年所有有增量利潤及額外資本，投放作於支持平台商家及新業務和關鍵戰略領域，解釋這是為了增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

阿里美股在昨晚開市插3.07%至213.15美元，較阿里港股收市價低2.93%。

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