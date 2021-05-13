美國4月CPI數據頗為嚇人，滯脹似乎更近一步，摩通仲發報告派定心丸，話通脹只係短期。問題係，市場唔會等人，只會一路觀望一路沽，最多見到通脹真係降溫先嚟買返轉頭。等到滯脹真係confirm先嚟沽貨，就真係太遲，到時資產縮晒水，想報仇都難。

科技股未止跌，商品股剛見頂，焦點股似乎冇乜好睇。呢一刻望一望，靚圖股原來全部都係冷門股，對大市嚟講固然並非佳兆。國家主席習近平周三考察中藥產業，提到要進一步發展中醫藥產業，加上大陸人口普查數據出嚟，資金吼養老概念，令到唔少有中藥概念嘅傳統藥業股爆上。

破52周高位嘅神威藥業（2877），佢嘅中藥配方顆粒、清開靈注射液、舒血寧注射液、五福心腦清軟膠囊，聽個名都知係老友記先用佢，舊年第四季銷售開始回穩，銷售額7.7億人民幣，按年升17%；今年第一季銷售增長37%，至7.44億。雖然收入連續兩季回升，業績似見底，但舊年市盈率只係13.4倍。

神威藥業3年冇炒過，上次大炒就係2018年熊市炒醫藥股，套路似𠵱家，股價單日大陽燭破做咗一年有多嘅大圓底頸線，似乎有望做逆市奇葩。

晉佳

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