上月多間上市公司因未能如期刊發業績，需要停牌。其中第七大道（797）、奧威（1370）分別公佈，其核數師因無法取得足夠文件而辭任。

第七大道表示，大華馬施雲對第七大道一份股權轉讓協議存有疑問，亦未能獲取充分及合理的解釋及相關資料，因而無法確定集團與對手方甲及目標公司之間的關係、有關關係會否導致上述收購需要通過其他審批要求。該股權轉讓協議為以180百萬元的對價收購一目標公司2%股權。

此外，大華馬施雲對一份遊戲聯合開發協議亦有疑問，包括但不限於標的遊戲的實體、有關標的遊戲開發進度滯後超過一年的原因、標的遊戲的開發進度及向對手方付款進度之間存在差異的原因、標的遊戲總開發成本的準確性、上述聯合開發事項是否構成上市規則項下的關連交易，以及公司管理層如何根據聯合開發協議的條款，及合理程序維持有效的內部控制程序以保護集團的資產等。

另外，畢馬威亦已辭任奧威核數師。奧威表示，在審核集團截至庄年年底止年度的合併財務報表期間，有需要獲進一步解釋，或提供證明文件，但公司未提供相關解釋或證明文件，導致畢馬威無法繼續進行其審計工作。截至畢馬威辭任之日，上述已解釋或文件問題仍未解決。

第七大道停牌前報2.51元；奧威停牌前報1.06元。

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