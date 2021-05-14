●UNIQLO供應商、針織公司南旋（1982）發盈喜，預計截至今年3月底止全年，賺2.6億至3億元，按年升71%至97%，若排除2020年度重組成本及開支的影響，則按年升9%至26%。

●彩星玩具（869）發盈喜，指今年首3個月收入9,000萬元，按年升91.5%，賺900萬元，去年同期蝕2,100萬元。該公司指，扭虧是由於主要巿場在政府剌激措施下，今件首季消費者開支增加；)配合「Godzilla vs. Kong」（「哥斯拉大戰金剛」）電影3月上映，相關產品系列表現良好；及「Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir」玩 具系列需求持續強勁。 預期持續受惠於上述因素，第二季收入將較去年同期為佳。但全球供應鏈仍備受重大打擊，包括港口嚴重滯塞、所有行業面臨電子晶片短缺、及原材料和運輸費用大幅上升，公司將積極與供應商合作，盡可能減少成本上漲及船運延期之影響。

股權/人事變動

●友邦（1299）公佈首季業績前，遭The Capital Group在場外及場內沽貨。權益披露顯示，The Capital Group在本月12日共減持友邦197.9萬股，其中場外出售價為每股51.01元，較當日收市價97.65元大折讓47.7%，而場內平均出售價為97.273元，但該文件未有顯示場內及場外的股份出售比例。

其他

●中資公司偉祿集團（1196）收購本地老牌百貨公司先施（244）程序屆尾聲。高等法院今日頒令，禁止先施原大股東馬景煊使用出售先施所得資金。

原告偉祿集團向先施大股東Win Dynamic提出民事訴訟，要求馬景煊等人履行之前承諾，將接受收購及售股所得淨額逾2.6億元轉贈予先施。去年5月先施宣佈賣盤，獲偉祿5億元提出全面收購，不過其後馬景煊指2.6億元轉贈的契據是「受到不當影響及威迫，無獲給予獨立法律代表或適當意見的情況下簽立」，並認為該契據屬於一項遜值交易，宣佈屬無效且即時取消。

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