許小姐持有一個400幾方呎的千萬地舖，花費5.5萬元加裝來去水為舖位增值，結果去水竟然排到出舖外行車路。她既憤怒又擔憂，嬲的是這家裝修公司為何會把去水接駁出街，擔心的是會觸犯法例，甚至會跣親途人而令自己承擔巨額賠償。舖位現時每月收租2.5萬元，卻花了近兩個月租金收入裝了這個「睇得唔用得」的來去水裝置。她進退失據，叫苦連天，真係唔知點算好？記者邀請香港工程公正行檢測主任林建輝（林Sir）幫吓佢。

許小姐持有的舖位本身沒有來去水裝置，經常被地產經紀游說安裝來去水為舖位增值。她對裝修方面近乎零認識，上網尋找裝修公司，最終聘用「昊X工程有限公司」，及後簽訂一份工程合約，內容為處理申請水錶及新造來水喉，費用5.5萬元。工程今年2月完工後測試來去水，她憶述當時情況：「咦！出水位喺舖出面馬路嗰度出嚟，大家覺得好奇怪，正常水唔會喺自己個舖前面咁樣出嚟㗎嘛！」

她向這家裝修工程公司追究責任，該公司負責人K先生翻查圖則發現舖位沒有合法排水位，但當時K先生回應：「而家所有嘢整好晒，同埋租客裝修都完成晒，而家搞唔到㗎啦。」她聽到回應後更為憤怒，「嗰刻覺得佢間公司不負責任囉！當初整嘅時候應該有責任檢查所有嘢合唔合規格，係咪可以咁樣做。如果知道唔合格，仲接駁落去，責任係咪喺佢度呢？佢唔出聲，係咪諗住側側膊過咗骨，諗住我唔出聲就算呢！」

他們曾經進行調解，當時K先生解釋是：「真正申請水錶，就算唔駁去水位，都申請得到。因為來水有機會被熱水罉用，係唔需要去水位置。去現場搵去水位，佢原有喺度，係藏喺地下，唔會試佢去水位去邊個位置……你話條去水駁去邊，我真係唔會知，我係唔需要理佢合唔合法，我係接駁落去啫。去水問題，呢個已經係另一部份嚟。」許小姐不接受這個解釋，最終雙方未能達成共識。

許小姐憂心忡忡，「擔心到瞓唔着呀！租客嗰度有壓力，因為整咗咁多嘢用唔到。最擔心係而家啲污水排出馬路，會被環保署嚟告我，最擔心係如果有人跣親，責任係好大㗎喎！要賠償係我去孭飛囉！租客話而家用唔到水，係咪應該減租呀！而家我好似上咗賊船囉，進退兩難。」她叫苦連天，「而家係得物無所用，我嘥咗咁多錢咁多時間，只係想幫間舖增值，但最終而家得物無所用，仲要背負一個咁大嘅責任喺後面囉！隨時都唔知會唔會有人嚟告我！」

記者邀請香港工程公正行檢測主任林建輝（林Sir）到現場視察。林Sir指出，這是舊式大廈的雨水排放系統，是當年偷雞興建、藏於地下的喉管，不是現行《水務設施條例》認可的，更何況是用作污水排放，更加萬萬不能。現場所見，以及圖則都顯示，目前去水接駁位置並不是合法的排水位。根據現行《水污染管制條例》規定，所有污水需要排到一個合法的排水系統，任何人如有違反條，將會面對罰款，甚至監禁。

對於裝修公司辯稱已按照要求申請水錶及安裝來去水喉，林Sir指，很多工程承辦商都會解釋說「按客人要求施工，唔理啱唔啱，總之客人叫做就做」，如果這樣說已經錯，因為在香港進行裝修工程，必須遵守小型工程條例。在這條例下，承辦商需要負上專業判斷的責任，有責任分析每一個裝修是否恰當才進行施工。就許小姐個案而言，舖位本身沒有一個合法的排水系統，承辦商一早就應該意識到是不可以裝置來去水系統，一早就不應該簽訂這一份工程合約。

林Sir續稱，今次承辦商錯誤地把一個不正確排水系統連接，所以承辦商在這件事要負全部責任，許小姐可以向承辦商追討責任。根據他們的合約，如果雙方未能成功調解，爭議或意見分歧均應提交香港仲裁公會進行機構仲裁。他認為，許小姐所持理據充分。

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