樓價持續向上。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，最新報183.68點，創87周(即2019年9月後)新高，按周升0.23%，距2019年6月歷史高位190.48點，尚差不足4%。CCL已連升4周，累升2%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活節長假後二手成交持續暢旺，推高樓價向上，刺激新界西CCL_Mass今周創93周新高、全港CCL_Mass及新界東CCL_Mass同創88周新高， CCL及CCL(中小型單位)同創87周新高。三大整體指數齊升4周，是近49周首次出現，兼且累計升幅顯著，CCL_Mass升2.66%、CCL(中小型單位)升2.37%及CCL升2.07%。展望樓價升勢持續，今年中CCL有望迫近自己高位，現時相差3.57%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.95點，創88周新高，按周升0.57%，距離歷史高位相差2.46%。CCL(中小型單位)報184.40點，創87周新高，按周升0.48%，距離歷史高位相差3.05%。

前周CCL三大整體指數升幅擴大，上周升幅明顯收窄，今周升幅再度輕微擴大，樓價升幅忽大忽小，走勢繼續反覆向上。新春長假後7周，三大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，但升幅輕微，CCL累升1.57%、CCL(中小型單位)升1.28%、及CCL_Mass升0.97%。復活長假後，樓價展開連升，兼且累計升幅明顯擴大。

CCL(大型單位)報179.85點，按周跌1.14%，前周指數創85周新高後兩周回軟。豪宅樓價距離歷史高位相差6.29%。

本周四區樓價三區升一區跌，繼續各自反覆向上。新界西CCL_Mass報172.48點，按周升1.66%，是四區中接近自己的歷史高位，現時相差2.55%。新界東CCL_Mass報197.04點，創88周新高，按周升0.83%，連升3周共2.35%。港島CCL_Mass報191.94點，創38周新高，按周升0.33%。九龍CCL_Mass報180.37點，連升2周後回軟，按周跌0.14%。

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