就保安局凍結黎智英持有壹傳媒股份行動，綜合兩名會計師意見，包括富事高諮詢（FTI）資深常務董事周偉成及信永中和會計師事務所合夥人盧華基，拆解是次保安局凍結股份行動對於上市公司、股東權益影響。

Q：上市公司壹傳媒會否受影響？

A：股東與上市公司的資產是獨立的，加上黎智英不是上市公司的董事會成員，因此壹傳媒不會被要求停牌，營運亦不會受影響。

但要注意，若上市公司有進行融資，而該融資涉及黎智英的資產抵押或擔保，銀行有可能根據融資條款要求上市公司提早還款或追加抵押品。

Q：壹傳媒即將舉行股東周年大會，黎智英是否仍可行使其股東權利？

A：按普通法，凍結令是不包括隨意取締其受公司法保障的股東權益，包括投票權，因此他有權委任代表行使其股東權利，例如就提名董事委任投票。但若股東會的議案，或會導致公司股份價值降低，例如發行新股，黎智英則不能參與投票。不過，最終能否行使，要視乎該凍結令的條款及國安法的細則。

取締股東權益技術上有困難，因為《公司法》是資本市場非常重要的環節，若未有在法律框架下取締受《公司法》保障的股東權益，是一件不公平的事情。

Q：若黎智英罪成，其被凍結股份會否落入政府手中？

A：普通法沒有「充公」資產這一回事。被凍結的資產，是用於保障他有足夠的資產支付根據其判刑要求的罰款，若支付罰款後有剩餘的資產，會歸還給當事人。

若真是被「充公」，該些資產會在公開市場出售，變現撥入庫房。在自由市場下，政府是不會隨意介入商業機構的運作，因此政府成為壹傳媒大股東的機會甚微。

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