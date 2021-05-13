【本報訊】有「麻雀館大王」稱號的石鑑輝家族，家族成員向來愛買磚頭，新近斥2,373萬元購入信置（083）旗下西貢133 Portofino三房戶。

維他奶羅氏3,980萬賣樓

按土地註冊處資料顯示，133 Portofino 1座低層B單位，實用面積1,164方呎，屬三房一套連工人套房，上月連車位以2,373萬元售出，實用呎價20,387元，登記買家為石炳祐（SHEK BYN YIAO），與石鑑輝其中一名兒子名子相同，料屬同一人；是次入市需付樓價15%印花稅約360萬元。

另一邊廂，亦有名人趁機沽貨。由維他奶羅氏家族成員持有的大潭紅山半島4座低層A室，實用面積1,567方呎，屬三房單位，新近以3,980萬元沽出，呎價25,399元。據悉，維他奶羅氏家族或有關人士2007年以1,668萬元買入，持貨14年，賬面賺2,312萬元，升近1.4倍。

太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明持有超過10年的鴨脷洲南灣1座中層A室，實用面積1,942方呎，兩房戶，剛以6,228萬元連車位售出，呎價32,070元，創屋苑標準戶逾兩年新高，鄧氏持貨11年賬面賺約1,598萬元，升34%。