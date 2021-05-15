Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售日本地舖舖位，地舖位於東京23區，物業樓齡約39年。物業全棟7層高，放售單位位於地下地舖部分。物業主要建築材料為鋼筋混凝土結構，實用面積約326呎，享土地及物業所有權。

物業座落於東京23區，鄰近杉並區新高円寺。6分鐘步行圈內有兩站一線可利用；步行5分鐘，即可到達丸之內線新高円寺車站；步行6分鐘即可到達丸之內線東高円寺站；九分鐘車程，即可一線直達新宿商業核心商業地區，交通便利。物業位處大街，馬路兩旁店舖林立，屬經營店舖的優良地段。杉並區綠化比率高，物價指數低，很受當地青年人歡迎。另外，高円寺一帶亦為知名的住宅地區，是集合傳統和年輕文化的一個區域。

物業現時出租中，租客經營意大利餐館，每月實際租金回報約6%，屬23區內價格非常吸引的小型店舖，性價比極高，因此吸引了香港投資者，最終以約170萬港元成交。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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