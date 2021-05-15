WhatsApp更新私隱條款限期今日屆滿，WhatsApp在官網發聲明指，一旦用戶沒接受條款，短訊、通話等功能將逐步被停用，但賬號不會被移除。除用戶外，要面對大問題的可能是一眾 「老翻」第三方平台，以及使用這些平台的商業用戶，隨時面臨WhatsApp帳戶被封而無法運作，甚至負上法律責任。

所謂「老翻」平台，其實就是非WhatsApp官過認可的供應商。近一兩年市場出現了不少所謂的Omni Channel多渠道營銷平台，平台提供多人同時管理同一WhatsApp帳戶，猶如將一個號碼的WhatsApp變成一個call centre。另外，不少網店平台亦以透過wtsapp發出訂單通知及付款等作為噱頭。

但當中不少其實是用著一套「老翻」的WhatsApp API，當中有的公司是用自己寫的API，亦有更多的是用在巴西的一套Chat API，但這都是灰色地帶，並非WhatsApp認可。WhatsApp未有大力推出商業化變現前，這些「老翻」一直相安無事。是次私隱條款私隱內容可見，過去安穩的日子將不復再。

是次更新中WhatsApp商用賬戶可選用Facebook雲端伺服器儲存與個人用戶的資料等，再加上早前狂巴西試推的WhatsApp Pay 以及購物車功能，這都反映著WhatsApp 將進行變現，賺返自己應該賺的錢。

再說白一點，上述「老翻」技術，當中更有的API 其實是利用Hacking 的技術，將本身所網頁版上的WhatsApp 內容，傳送到平台上，過程中的信息有沒有做得加密就不得而知，這一種左手交右手的做法，其實十分危險。

本身當WhatsApp 在coding 上有少更新，「老翻」就很容易出現死機的情況，如果少量的改動還可以追得上coding改動，但如今大形的更新，就有如將「老翻」趕盡殺絕。最近一些用開「老翻」平台的朋友都不約而同指出，平台愈來愈不穩定，死機的情況愈來愈嚴重。

對於使用「老翻」平台的公司，他們要更要面對因使用第三方平台而被WhatsApp 封號的風險，到時積黑已久的客戶資料再也取不回，公司業務大大受影響。更甚者，甚示有聽過有機會要負上法律責任，但負責的並非第三方平台，而是使用平台的公司客戶。

商戶如果再想在即時通訊軟件上，尤其WhatsApp上做生意，似乎就只得找個「正版」的供應商，如果顧及到社交移民潮，就要將Signal、Telegram等作一併的考慮。

黎兆沖

做過傳媒、撈過金融，如今投身startup 講人話

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