新一批通脹掛鈎債券（iBond）下月將展開認購，宣佈這項消息同日（5月12日），政府在回覆廖長江立法會議員提問時提到，香港年金公司曾經就「通脹掛鈎年金」作研究。這個產品有「越老越享受」本質，可謂是今天香港社會的縮影。

自公共年金產品推出後，確實提高市民對保險產品的認識，但仍然有盲點。廖議員引述意見指出，與本港過去3年平均每年通脹率（即約2.3%）比較，年金計劃的保證回報率不算吸引，問當局會否考慮因應實際通脹率調整。

不知道廖議員如何得出公共年金回報率並不吸引的結論。其實以60歲男性為例，斥100萬元投保，每年可以獲得6.12萬元，年金率為6.1%；如果視這筆資產為「存款」，放在銀行接近零息，坊間儲蓄保險則有約2%，當然年金退保要承受損失，後兩者產品最終可取回本金。

而年金率6.1%，是假設越長命內部回報率（IRR）越能夠貼這個數據——不算是超級高回報率，但好歹仍算跑贏通脹，除非買完之後不幸過早離世，屆時只能取得105%保證回報率（收取年金加上賠償），到時就真的輸給通脹及政府。

當然政府回覆時有為此事辯解，羅列數據指年金率如何地高，更提到年金公司曾經就「通脹掛鈎年金」作研究，這個建議是首次提出，而產品本質將非常有趣。

簡單而言，年金是一項預估壽命及未來投資回報而計算的產品，「通脹掛鈎年金」（應該可以叫iAnnuity）將要再加多項通脹預期，令到政府計算回報要更審慎。正如政府所言，這類產品將無可避免地大幅調低產品於早期派發的年金金額。

用上述60歲男性例子，要政府不能夠承受額外負擔，即將整體年率約持在約6.1%，又要隨通脹提升年金金額，即這個產品是遞進式，若果跟隨實際通脹，假設平均3%，最初60歲人士每月收取的金額，有機會付出100萬元但只得幾百元。

而產品年期越長，投保人愈老，根據複式效果，說不定到年長時候每月可以袋幾萬元，視乎政府通脹率估計如何拉curve，但諷刺的是老人家到時都神智不清，豐厚年金屆時只是醫藥費。政府稱年金公司目前沒有計劃推出。

香港政府近年推出不少長者理財產品，往往令政府承擔不少開支，更多是由年輕納稅人繳付。其實更好的政策應是讓年輕人有更多投資工具，致富然後供養家中老人，現時越老越多理財產品，年輕人遭到虧待，本末倒置，豈不是猶如iAnnuity，具有「越老越享受」的本質？

程總裁

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