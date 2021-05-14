【本報訊】美國公佈4月零售銷售停滯，但無阻美股收復本周初的失地，截至昨晚10時半，道指升295點，報34316點，納指報13331點，升206點，標指則升45點，報4157點。至於美滙指數則回軟至90.32，10年期美債息率微跌至1.628厘，市場對零售數據不濟反應冷淡。

聯儲局官員「放鴿」

4月份的美國零售銷售月率無升跌，遠低於市場預期升1%，令市場感到意外。不過，有分析指，4月份零售總額仍達創紀錄的6,199億美元，支持了經濟學家對今年剩餘時間家庭支出強勁的預期。隨着對疫情的擔憂消散，財政刺激支持下的儲蓄增加，應會支撐零售需求。

數據公佈後，美聯儲官員梅斯特發表講話，預期今年通脹將在超過2%之後回落，尚未到調整政策的時候，重申美聯儲一向的鴿派立場。美聯儲昨亦公佈4月工業產出月率增長0.7%，礦業和公用事業指數分別上漲0.7%和2.6%；製造業指數上升0.4%，但半導體短缺導致汽車組裝量下降。

Tesla掌舵人馬斯克周四宣佈暫緩接受比特幣購車的舉措，比特幣價曾大幅波動，周五早段企穩於5.1萬美元水平，但對狗狗幣（Dogecoin）仍情有獨鍾，他昨日在twitter發文稱，正與狗狗幣開發人員合作，以提高系統交易效率，狗狗幣昨晚由低位反彈36%至0.54美元，但仍較高位0.67美元低兩成。

加密貨幣交易平台Coinbase公佈上市後首份財季業績，淨利潤為7.71億美元，按年升逾24倍，但低於市場預期。Coinbase 表示，期內94%收入來自加密貨幣交易收費，活躍用戶增至610萬人。Coinbase早段報270.67美元，升2.1%。