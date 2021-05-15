等了13年台中捷運終於完工了，台中市長盧秀燕致詞說「我們終於有捷運了！」從簽約到完工，台中捷運綠線總共花了13年，終於等到這一天，相信大家內心都感到非常感動！而台中捷運在今年3月提報中央審議的捷運藍線沿線成下一個樓市矚目焦點；軌道經濟及交通便利性向來是樓市的重要指標，軌道經濟更可帶動區域樓市與產業發展，並提供就業機會，給予樓市強而有力的支撐；業者指出，目前台中捷運綠線第一條將啟動，串聯未來捷運藍線版圖，預料捷運利多將成為台中樓市整體發展新指標。

台中捷運藍線綜合規畫全長24.8公里，全線共計設置20座車站，有8座高架車站、12座地下車站。中捷藍線（台中港至台中火車站）的形成也有新進度，台中市政府日前已將綜合規劃報告書報請交通部審議，該線全長24.8公里，全線共有20座車站，經費達1309億，評估12年後，即為2033年（民國122年）通車，但藍線離最近熱門的海線地區的樓盤距離頗遠，未來需要巴士來轉乘接駁才行。

台中樓市剛性買盤需求強勁，上車盤產品買氣尤其暢旺，在市區樓市高漲下，包括清水、梧棲、沙鹿等海線地區，受惠外溢效應，近5年樓宇成交量大增逾8成，今年第1季樓宇交易量甚至直逼台中市中心！看好海線在交通建設、重大投資等利多支撐下，低樓價更吸引人口大量移入，今年包括北部及中部等發展商都將陸續進場推盤。

根據台中市地政局資料統計，台中各區域第一季交易伙數前三名，北屯區以3,268伙拿下冠軍，第二名西屯區1,394伙、第三名南屯區917伙；而海線地區（清水、梧棲、沙鹿）第一季交易量創下914伙的新高，相較2017年的507伙，海線近5年成交量增幅逾8成，顯示區域房市交易熱絡，而交通利多與親民房價，正是帶動海線成交量爆棚的主因。

在台灣政府政策大力支持下，挾「海港、空港」雙港計劃的強大建設推力，以及未來捷運藍線串聯起完整交通路網，加上宇隆、宏全、車王電等科技大廠近年來紛紛進駐中港加工區投資擴建廠，還有日本三井Outlet Mall二期有望年底前開幕，為區域帶來生活機能及大量工作機會，未來藍圖鮮明且樓價相對親民，吸引眾多發展商插旗推案，帶動區域樓盤買氣。

筆者認為台中捷運在綠線通車後，為了更具使用的整體性，在不久將來藍缐也會規劃動工，但建造工程期大概需時超過10年，港人在買樓地點需要審慎評估那一區比較方便自己家庭的生活需求，預算足夠的話就在台北睇樓購買，如果首期不足的話，再考慮未來台中捷運藍缐的沿缐一手新盤，樓價會比較便宜，但缺點係交通還未到位，要靠市區巴士或自己揸車來作為主要的交通工具才行，所以香港買家要審慎考慮如果未來要在台中市中心返工或做生意的話，海線地區有可能會不適合剛移民過來仲要返工搵食的香港朋友。

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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