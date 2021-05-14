【本報訊】反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，最新報183.68點，創87周（即2019年9月後）新高，按周升0.23%，距2019年6月歷史高位190.48點，尚差不足4%。CCL已連升4周，累升2%。

中原黃良昇指出，復活節長假後二手成交持續暢旺，推高樓價向上，刺激新界西CCL_Mass今周創93周新高、全港CCL_Mass及新界東CCL_Mass同創88周新高， CCL及CCL（中小型單位）同創87周新高。三大整體指數齊升4周，是近49周首次出現，兼且累計升幅顯著，CCL_Mass升2.66%、CCL（中小型單位）升2.37%及CCL升2.07%。展望樓價升勢持續，今年中CCL有望逼近歷史高位，現時相差3.57%。

CCL（大型單位）報179.85點，按周跌1.14%，前周指數創85周新高後兩周回軟，豪宅樓價距離歷史高位相差6.29%。

新界西按周升1.7%

周內四區樓價，三區升一區跌，繼續各自反覆向上。新界西CCL_Mass報172.48點，按周升1.66%，是四區中最接近該區的歷史高位，現時相差2.55%。新界東CCL_Mass報197.04點，創88周新高，按周升0.83%，連升3周共2.35%。港島CCL_Mass報191.94點，創38周新高，按周升0.33%。九龍CCL_Mass報180.37點，連升兩周後回軟，按周跌0.14%。