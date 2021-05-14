【本報訊】恒地（012）佐敦單幢盤本木已屆現樓，昨開放現樓予傳媒參觀。22樓A2室，屬頂樓之下的「鳳凰樓層」，面積752方呎，三套房間隔，入門右方設迷你開放式廚房，不足30呎，附有雙頭煤氣煮食爐、雪櫃及微波爐等設備。三間睡房均附有衣櫃。

凱滙單日沽15伙

單位客飯廳不設廁所及浴室，三個浴室分設睡房內，主人房套廁附浴缸。景觀望紅磡、尖沙嘴方向，最遠望到中環甲廈，料享煙花景。單位為現價單中最貴，定價2,342.3萬元，呎價31,148元。至於23樓A3室，面積511方呎，連天台，兩套房間隔，同樣附開放式廚房，主人套房望到維港海景。

恒地韓家輝指，本木即將交樓；共172伙，累沽133伙，套現約13億元。短期推特色戶招標，餘貨加價1%至2%。項目43個車位即將招租。管理費約每呎4.57元。同系鴨脷洲逸南早前上樓書，月內開價及開售。

信置（083）觀塘凱滙昨單日沽出15伙，面積452至1,092方呎，成交價990.42萬至2,850.12萬元，共套現2.33億元。有利（406）大角嘴利．晴灣23周日開賣全數117伙，昨截收2,448票，超購20倍。