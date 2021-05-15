人稱「波叔」的鄧成波縱橫本港地產界30年，被行內人尊稱為「舖王」。鄧成波家族近年由商舖轉戰酒店業市場，其子鄧耀昇（Stan）近年欲當「酒店大亨」，建立陞域集團（Stan Group），自2017年起，數年間花多達266億元在市場掃貨，單是酒店就有8宗大額入市，涉資逾71億元。不過好景不常，自去年起肺炎疫情來襲，酒店生意難以回本，加上債臺高築，鄧成波曾指其子Stan的債務息口高達33厘，以致去年起在市場瘋狂掟貨，估值約128億元。雖然已經蝕住去貨，惟現時僅套現約21億元。

去年起，市場盛傳鄧成波父子深陷財困，而要在市場賣產套現，去年中鄧成波接受訪問時承認財困消息：「銀行都借到爆，咁就貴啲（財仔）都要借，要供樓維持商譽！佢借成30厘息，做乜生意可以賺咁多去填數？如今賣嘢又賣唔出」

根據統計，鄧成波家族自2017年起大幅擴展地產版圖，4年間狂擲逾266億元入市。包括購入13個工廈物業，不少是全幢買入，涉及88.23億元，最大宗在2018年以16.8億元購入葵涌光輝凍倉2期全幢，面積達29.38萬方呎，去年以20億元易手，中間賺約4億元。酒店業方面，4年斥資71.36億元購入8間酒店，集中油尖旺區，當中最大手筆是以2017年以22.28億元買入觀塘麗東酒店，2018年易名為悅品海景酒店。

據統計，鄧成波家族去年至今放售24項物業，叫價合共約128億元。單計去年8月至10月，短短三個月內放賣8項物業，物業價值約70億元。最矚目為去年9月以23.8億元售出荃灣服務式住宅汀蘭居，樓面面積約21.6萬方呎，提供436伙，面積介乎約300至450方呎，波叔於2017年以16.8億元買入上述物業，賬面獲利至少7億元。

雖然波叔頻頻於市場掟貨，但實質只沽出約15項物業，套現僅約21.1億元，佔放售物業總值的16.5%。當中多次蝕住甩貨，包括今年1月中以4億元售出西貢花園地下入口及1樓舖，面積達28,439方呎，較其於2017年以4.38億元買入，4年蝕3,800萬元或約9%。

此外，波叔去年底以約3.51億元沽出旺角豉油街61至67號地盤，地盤面積約3,534方呎，最高可重建樓面面積達3.18萬方呎；相比其於2018年5月以3.86億元統一業權，勁蝕3,472萬元或9%收場。

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