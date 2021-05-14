【本報訊】電盈（008）主席李澤楷再推第3間SPAC（特殊目的收購公司）上市。外電引述消息指，李澤楷旗下盈科拓展集團，再夥拍PayPal創辦人Peter Thiel旗下Thiel Capital成立的第3間SPAC「Bridgetown 3 Holdings」，已向美國證券交易委員會遞表上市，集資最多2.6億美元。

路透旗下《IFR》報道，「Bridgetown 3 Holdings」計劃以每股10美元出售2,600萬股，而李澤楷旗下富衛有意投資9,000萬美元，花旗及美國券商BTIG為聯席帳簿管理人。「Bridgetown 3 Holdings」將以香港為基地，聚焦投資東南亞的新經濟行業。李澤楷早前已經推動兩間SPAC上市，分別是Bridgetown Holdings及Bridgetown 2 Holdings。

而在本周三，著名區塊鏈軟件EOSIO創建者Block.one亦同宣佈，將與李澤楷、Peter Thiel等人聯手等人共同集資100億美元，建立子公司Bullish Global，並於今年推出以區塊鏈為基礎的虛擬貨幣交易所Bullish。當中李澤楷及Peter Thiel將出任公司的高級顧問。