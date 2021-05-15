一條高級訂製的西褲用來當休閒服著，我明。一條奢侈品牌的索繩褲不用來做運動，我都明。但一條索繩設計的西褲，我就唔明了，應該視為體面的洋服嗎？Zegna、Tom Ford也有套裝配西裝褸呀，抑或是休閒便服呢？羊毛質料要乾洗又要燙骨，還要襯西裝褸的話，實在relax不到哪裡去。可是近年索繩西褲在男裝界大行其道，由時尚品牌開始帶起核心浪潮，再慢慢擴展到洋服行、裁縫名匠的世界，價錢不菲但有價有市的一條索繩褲，總之就不是運動褲吧。

所指的不是拿條cotton sweatpants去襯西裝褸，而是硬橋硬馬用西裝布料（wool/ linen）去造條sweatpants，幾年前Alessandro Sartori率領Zegna推出嶄新訂製系列時，裁縫能因應客戶需要製作美侖美奐的索繩西褲，此舉一嗚驚人。試想像下西褲跟運動褲的裁片版型、褲頭車法、明暗袋、手挑針等，完全是兩碼子事。重點是運動褲索繩會令褲頭皺褶起來，但洋服世界的觀念就是西褲絕！對！不！能！皺！見這麼多打褶、燙骨功夫來塑造銳利線條便知道，兩種褲型結構本來是南轅北轍。

結果在其他牌子都出現混合體，我們方發現原來西褲可以「讓步」，褲頭皺起不打緊，造兩個精準的褲褶便能保持正面工整畢廷，褲骨亦能依舊燙得筆直如刀片，近兩年Rubinacci、Canali、Brunello Cucinelli一類意大利洋服品牌已是駕輕就熟，索繩褲西裝更不時用上Loro Piana silk/ linen，製作出來效果傾向瀟灑laid-back，卻又不至於sporty，見模特兒都配襯T-shirt、波鞋，尋常白領可能會暗裡猜想，如果可以這樣穿著上班就爽了……

然而那兩條索繩「吊吊揈」，又真的跟business-attire存在好一段距離，即使屬洋服巨匠Cifonelli出品，也不足夠構成什麼理由說服你上司老闆。加上它真的命名為Jogging Trousers，雖然應該未曾有人穿過來跑步吧。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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