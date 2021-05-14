講起任達華，你會想起甚麼？「成個電影業都俾你哋搞彎晒」 、「今晚11點你會做啲乜嘢？」 任達華縱橫影壇逾40年，拍下無數經典電影、電視劇及廣告，留下無數金句對白。當你以為任達華除了拍戲叻之外，其實他一向投資有道，特別喜歡投資「磚頭」，有娛樂圈「樓王」稱號。最近他以首置身份用3740萬買入半山豪宅御花園一個逾千呎單位以及斥資近千萬買入柴灣工廈單位。他表示「香港係我家嘛」。另外，他在世界各地，如倫敦、紐約及意大利等地，共持有逾30項物業。他在2003年沙士及2008年金融海嘯均趁低買樓，眼光令人佩服。而其實他鍾情「磚頭」有原因，除了是命運注定，亦注定透過「磚頭」賺更多錢。

任達華出生於1955年3月19日，屬己土，八字為乙未、己卯、己卯，身弱格局，因為年干、月支及日支有屬木的卯，七殺強烈，克日主。任達華一生喜火土，火代表貴人、母親和長輩，一生有貴人、長輩支持及幫助。土代表自己、朋友、兄弟和平輩，一生人亦有兄弟、朋友和平輩幫助。而木是忌神，木代表官殺，亦代表權威、霸氣、殺氣和偏門等等。幸好，命中卯未半合木局，減輕忌神力量，如果控制得宜，加上做到平衡，相信帶來好處。所以，任達華命中七殺力量強勁，所以他經常飾演反派，陰毒黑社會角色深民入心。

至於大運方面，任達華最光輝的大運應該是由1999年開始行十年屬木和土的甲戌大運。你可能會問，任達華忌木，行甲木強力官運木運，還會好？因為甲和命中己合化成土，即變為用神。所以這十年任達華開始飾演不少正派角色，如警察、PTU等，形象較正面。加上，卯和戌合化火，天干地支都是火土，全部都是用神，相信這十年會是人生最光輝的時間。

說回正題，任達華一生喜火土，而他鍾情「磚頭」皆因「磚頭」屬土。而且，從2004年開始踏入八運，所有屬土的行業都會有好表現，特別是地產行業，所以過去這段時間樓價急速向上。而任達華喜土，他鍾情投資「磚頭」，元素正確，加上世界運氣時來運到又互相配合，自然會有非常不錯的效果及收穫。

任達華認為熾熱的樓市不會持續高溫，將樓市比喻人生，都會有病倒的一天，認為「樓市總有一天退燒」。 他今年再度不斷入市，即是代表樓市病倒？代表高溫不再，趁低吸納的時間？想太多了，筆者只是覺得賺錢有很多種方法，有人眼光獨到，投資物業有道，炒賣物業致富，甚至基本可以「搵兩餐」，用錢搵錢。

既然疫市下，電影市道不理想，年紀又大，不如買多個物業旁身，收租又好，炒賣又好，輕輕鬆鬆過日辰更好。

白雪

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