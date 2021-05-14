【本報訊】友邦（1299）今年首季新業務價值為市場帶來驚喜，加上內地金融股狂奔，帶動中港金融股昨日落鑊，恒指借勢重返兩萬八大關。友邦飆逾6%，連同滙控（005）、平保（2318）及建行（939）協力齊升，四股貢獻恒指274點。恒指最終倒升308點，收報28027點，成交1,508億元。

分析指，在中港經濟復蘇勢頭良好下，保險業務的增長有憧憬空間，另外通脹呈上升趨勢，將推動投資者將資金部署息率較高的內銀，市場資金料持續流入金融板塊。

友邦昨早公佈今年首季業績，按固定滙率基準，新業務價值上升19%至10.52億美元；新業務價值利潤率上升4.5個百分點至61.6%；年化新保費增加10%至17.03億美元；總加權保費收入增加6%至96.63億美元。友邦績後最高見103元，收升6.3%，報102.2元；個股帶動恒指172點。

滙控平保建行上揚2%

大行普遍看好友邦前景，最牛的大摩予目標價130元，潛在升幅逾27%。大摩報告預測，友邦全年新業務價值達34.08億美元，新業務價值利潤率達53.3%。高盛及花旗均予目標價116元。高盛預期，友邦第二季保險銷售將加快，另外利潤率會推動全年新業務價值增長。該行提到，由於訪港內地客自去年第二季起跌至零，基數效應下，料公司香港新業務價值增長的拖累會稍為減輕。

其他金融股各有升勢。滙控走高近2%，報48.75元；平保及建行各彈2.5%及1.8%，分別報81.2元及6.23元。國壽（2628）A股飆逾9%，H股跟升3.1%，報15.9元。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，昨日銀行、券商、保險等板塊在內地股市升幅顯著，利好本港上市的金融股氣氛。市場預期通脹升溫下，部份投資者亦關注資產會否縮水，繼而部署抗通脹的資產，如石油、金屬原材料等股份；以及將部份資金買入派息水平較高的股票，包括息率達5至6厘的內銀股。他又指，現時均是買入內銀及內險的時機，前者着重穩定的利息收益，後者就博估值反彈。

市況轉好下，北水淨入規模增至近47億元，並力撐美團（3690）、騰訊（700）等科技股。美團為最多北水淨買個股，全日有10.8億元，惟股價仍跌3%至244元；騰訊有7.5億元淨入，股價稍為走高0.5%。

三周挫千點 專家不樂觀

總結全周，恒指累挫583點或2%；連跌三周累挫1,051點或3.6%。對於港股後市，華盛証券證券分析師聶振邦不感樂觀，因5月份投資氣氛較差，市場焦點放在負面消息，產生較大沽壓。他指，目前未能肯定美股是否靠穩，若然美國科技股持續遭拋售，恒指亦將受壓。