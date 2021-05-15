這是個溫水煮蛙的遊戲，靴子落地，首批被捉的是示威者和政治人物，想釋出的信號是「針對一小撮人」，殺雞儆猴，字數有限，不贅。

言猶在耳，一些敢言的媒體被全方位整頓，單計主流媒體如有有線寬頻（1097）旗下新聞部要員總辭，也有香港電台的鏗鏘集編導蔡玉玲被檢控、YouTube刪片和利君雅不獲續約、收緊查冊⋯⋯

最新就有《蘋果日報》母企壹傳媒（282）大股東黎智英，也被保安局凍結所持有71.26%壹傳媒股份，以及他所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。

整頓好政治反對派和監察政府的媒體，遊戲就來到「鬥地主」，上演像當人毛澤東於50年代的土地改革運動，把地主的土地沒收人，目標不只是大地產商，就連元朗鄉紳也不放過。

先講大地產商，政府繼四月初使用《收回土地條例》向長實（1113）和恒地（012）收錦上路地皮，五月就向新地（016）和新世界（017）亮劍，把元朗和粉嶺的私人土地沒收，聲稱要興建資助房屋，可謂四大家族，人人有份。

而除了地產商，今次那些因2019年而聲明大噪的元朗鄉紳也不能倖免，似乎就對政府痴心錯付，連祖堂也被拆。有謂「貪字得個貧」，這班人一直不願意把祖堂地出售予發展商，以為可以善價待沽，豈料政府一聲不吭就用《收回》，最終見財化水。

現在的政權根本不是走論功行賞模式，鄉紳莫以為自己可以複製當年1967年的暴動後，因支持港英政府得到奬賞，獲政府在1972年12月實施「小型屋宇政策」（即丁屋政策），反而是你在2019年瞓身幫拖，最終的結果反而是有丁屋大王被ICAC拘捕，又有今天連祖屋也被政府以《收回》沒收私人財產，陰溝翻船。

好了，現在《收回》已經無定向發炮，無人摸得清政府收地的思路，因為政府收的不是長時間無發展的土地，而是一些明明已經規劃好的土地，似乎沒有邏輯可言，表現上站在道德高地，實際上更可能是下馬威。

打到嚟！對內，香港政府和紀律部隊早被架空，雖生猶死；對外，搞了政治人物、傳媒、商家、鄉紳，下一個目標會是誰？看過某黨歷史的，似乎不難猜到，這個社會除了有牌爛仔，還有一些活躍於地下經濟的無牌爛仔，以後香港的12點後誰來話事，你話呢？

電影《大丈夫》，飾演「九叔」的梁家輝與一班死黨暪着妻子，偷偷到夜總會玩樂，豈料一班老婆殺上門突襲，「九叔」為了協助一幫兄弟逃走，犧牲自己向老婆交人。現在回看今天的香港，誰是「九叔」？你們出來玩樂之際，又有沒有好好珍惜過「九叔」？你會不會成為下一個「九叔」？

十一少

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