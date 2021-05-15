小弟日前應聘英國商業持續研究所（The Business Continuity Institute，BCI）記者職位，過程非常緊湊，四小時內要寫三篇文，包括一篇專題、一篇突發新聞、一篇專訪，其間還須抽出約半小時到另一房間對談。同場有名英國人只費兩個多小時已起貨，我則寫到夠鐘還未完，要回家收埋個尾寄出去；加上面試時幾名管理層一直笑笑口，開口埋口「傑出、優秀、做得好」，到頭來反而不能判斷他們實際想法，信心當然不大。

成敗兩周內分曉，假如不行，灰心難免，但退一步看，其實是我未夠班，必需設法求進。若無獨到新聞觸覺、優秀訪談技巧、細膩文字功夫，根本難以勝任此職，招聘過程嚴謹，其實應該。從我準備面試時所得資料來看，BCI成立本意良善，過去亦確為業界盡心盡力。本回就講講這間非牟利商業機構。

不少跨國企業、公營團體和金融機構均設風險管理部，或有專員監察世界各地變化，為公司制定多套方案以應萬變，續存能力較高。反觀中小企財政和人力資源緊拙得多，面對緊急事態，應變方案未必完善。譬如疫情期間，大大小小企業改行在家工作。根據BCI調查，大企業（全球僱員10,000人或以上）由「實行」到「順利運作」，平均只需6.37日，亦即約一星期已能重拾回正軌。中小企（500人或以下）則平均要花26日以上，意味着在薪金、舖租和科技設備成本等方面，白白燒錢近一個月，不是個個老細捱得住，打工仔隨時失業。

BCI就是因為幾間公司老闆傾談時，發現廣泛交流有助風險管理，立心滙聚世界各地機構代表，分享見解和風險管理方案，互惠互利。由1994年成立至今，他們在全球吸納超過9,000名會員。作為非牟利商業機構，他們志不在賺錢，入會門檻非常低，只圖「各個組織，社區和社會更能對抗風險」。機構定期發表期刊，分析地區以至全球的潛在危機、以匿名方式披露大企業風險管理貼士，又設平價甚至免費課程供中小企業代表進修，好讓大家及早了解最新科技和趨勢，萬一遇上天災、網絡攻擊、社會動盪等負面因素，多一線生機。

「我知道香港情況。沒有人喜歡批評，有些人願意反省，有些人不會。」面試時其中一名BCI主管說，這是人性其中一面，無論做人還是做生意，必需知曉然後應變：「如果英國政府沒有開放新簽證，你會選擇繼續跟政府硬碰嗎？」我笑道：「抱歉，我已經跑了，說甚麼也是不負責任。只是假如我還在香港，一定會用盡所有方法吹捧國家何其偉大。」說白一點，殺君馬者道旁兒，漢代應劭《風俗通》佚文所載：「長吏馬肥，觀者快之，乘者喜其言，馳驅不已，至于瘠死。」

言又勤

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