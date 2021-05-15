「舖王」鄧成波縱橫地產界30年，早年已投資有道，在地產界人緣甚好。有不少曾經接觸波叔的地產代理指，波叔為人低調無架子，投資物業上事事親力親為，經常約代理親身去睇舖，買舖睇準升值潛力，較心儀地舖，區區都有涉獵。

中原集團創辦人兼主席施永青憶起認識波叔的經過：「我70年代尾出道時，佢（鄧成波）已經喺地產投資有一定地位。佢最初做車行，有間叫《成功車行》，買賣二手車生意。之後買不同住宅，後期才轉去買舖位為主。」「我記得我做前線嘅時候，約70年代尾、80年代初，曾經送訂（訂金）去佢屋企，佢當時買大圍世界花園單位。」

施永青指，波叔生前與地產代理熟稔，做生意有口齒，而且畀訂金亦相當爽手。「當時我哋中原名不見經傳，得幾條友，不過波叔講好嘅價錢就會簽，唔會臨尾反價。有啲業主見你送訂，有時會搲多口價賣貴啲，但係波叔唔會咁，講好幾多就幾多，覺得（做波叔生意）幾順利。」

波叔畀佣金爽手 漸成業主付佣新行規

施永青指，波叔未投資舖位前，已常常入市投資住宅物業，買入二手單位或者樓花新盤。當年其入行時，業主賣樓可以免付代理佣金：「有代理會貼街招「歡迎委託，業主免佣」，中原係少數收業主佣金嘅代理，所以好多時遇到業主唔肯畀佣，或者要求減佣。有波叔呢類業主捨得畀佣，之後先慢慢變成行規。」

施永青表示，中原與波叔多年來買賣交往甚多，有生意會優先搵他。施永青透露一次與波叔食飯時，被波叔問為何不自己買貨投資：「佢幫襯啲經紀買貨，通常經紀嘅老細都會自己入貨，令波叔感覺，介紹啲貨畀我，都係畀你老細睇完唔要、唔啱先輪到我買，咁我咪執二攤好無癮？」所以他問施永青點解唔自己買。

施永青回應波叔：「我唔係唔買，買貨係我個人投資，唔係公司業務，我無舖王咁熟行情，經紀畀我睇都嘥氣。」他指，早年試買舖投資，被波叔笑「眼光唔好」，認為自己投資方面非強項。施認為，由於自己甚少「買埋一份」，令波叔覺得跟他買貨比較多筍盤。施補充，幾十年前香港買樓一宗成交只是數十萬元，1%佣金就賺幾千蚊。到後期波叔越買越貴，中原曾經波叔手上簽成一單deal，賺過千萬元佣金，多年來中原從波叔手上賺到的佣金數目約超過一億元。

施永青指，香港地產市場上上落落，鄧成波就一貫看好樓市，所以多年都一直都入市，買入多過賣出。不過當然，撞正個市跌，一貫睇好的人都有機會蒙受損失。

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