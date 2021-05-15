「舖王」鄧成波生前馳騁地產界，據稱旗下資產總值近800億元，他與世長辭後身家如何分配引起外界關注。

波叔過去個人作風頗為低調，外界對其家族所知不多。據了解，他有兩任太太，大太太所生大仔耀宗曾協助父親打理地產生意，但已屆退休年齡；次子耀文負責工程，為父親店舖做外牆及改裝工程；三子耀輝則自行創業開眼鏡店，90年代創辦愛視美眼鏡，走平民路線，現在港有六間分店；之後創辦尊貴視力，攻高檔路線，有兩間分店，其中銅鑼灣旗艦店的舖位，為家族的的自置物業。

現任太太葉少萍所生的四子耀邦及孻仔耀昇，則甚受波叔愛錫。鄧耀邦早年於廣州修讀中醫，並取得博士學位，近年逐漸參與家族事業，主管餐飲生意，並不時在家族的物業買賣消息中曝光。波叔70年代已涉足酒樓生意，前年入主著名連鎖酒家鴻星，上月連同本身擁有的東海酒家業務交由葉少萍及鄧耀邦打理。據知，大舉進軍餐飲業是鄧耀昇的主意，因此開初是由他打理，但疫情及社會運動令餐飲生意雪上加霜，波叔將餐飲生意改由四子打理。東海現有9間分店均為中式餐廳及酒樓；鴻星則除了中式食肆業務，近年亦走多元化路線，「錦丼」鮪專門店、「牛蔵」燒肉專門店、「金饍」韓國料理等。

鄧耀邦於2014年亦創業進軍零售市場，與太太全資持有的「良道」，旗下擁有五大品牌包括零食店「民生Daily Manson」、Mansion、The Jason’s正品堂、特賣場及APm等，共有28間分店遍佈港九新界。針對不同層面的零售市場。他同時是松齡護老（1989）的非執行董事，亦曾任東華三院總理。關於五子的花邊新聞不多，亦不似其他「富二代」在娛樂版常出現。最為人所知的，是鄧耀邦2011年與女友發生感情爭執，女友爬出窗外懷疑企圖跳樓而報警。

至於最得寵的五子鄧耀昇，被外界視為波叔接班人，英國畢業回港後便跟隨父親打理物業買賣，2011年創立拉斐特婚禮統籌，2013年成立陞域集團（Stan Group），大搞酒店、餐飲、養老生意，並先後入主易通訊（8031）及松齡護老（1989）兩家上市公司。鄧耀昇現為易通訊執行董事，及松齡護老主席。

長子個人持有家族企業10%股權

波叔六十年代末期開始炒舖，其創辦的家族企業成功集團以傳統地產為主，由於旗下沒有上市公司，外界不知悉其實際身家。但有傳其身家高峰期是以數百億元計，而鄧耀昇去年接受訪問曾指，波叔旗下資產總值近800億元。資料顯示，成功集團10%股權由長子鄧耀宗個人持有，其餘90%股權由一間海外註冊公司持有。成功集團有4名董事，包括波叔本人、耀宗、次子耀文及三子耀輝。

早年有傳波叔患胃癌，但戰勝病魔後，並無特別大病痛。87歲的他去年與鄧耀昇一齊接受本報訪問時，仍中氣十足。波叔生前沒有公開提及其遺產如何分配，但有表明已選定鄧耀昇為接班人，並大讚這個接班人有90分，「唔煙唔酒、工作認真、勤力，𠵱家游埋水鍛煉……人無百分百（完美）」。

事實上，波叔對鄧耀昇寵受有加，為了支持愛兒而頻頻見報及接受訪問。然而，鄧耀昇生意過度擴張，波叔亦頻頻放售旗下物業，外界屢傳舖王陷入財困。頻頻為兒子出山撲水還債，去年波叔接受蘋果專訪時不諱言，自己累積數十年的「錢罌」，是為幾個兒子留下，他已不管，「（投放多少錢在酒店？）我理唔到，佢哋後生有數計」。美聯工商舖統計，鄧家過去4年共掃入市值266億元工商舖。

惟疫情拖累，舖市及酒店業務陷停頓，地產界盛傳波叔父子，四出向銀行及財務公司撲水「供樓」，波叔去年受訪時承認，「銀行都借到爆，咁就貴啲（財仔）都要借，要供樓維持商譽！」他慨嘆一切是為了下一代。

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