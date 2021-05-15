香港人喜愛去旅行，論消費力或是旅行次數，在亞太區中都是數一數二。線上旅遊公司Expedia（NASDAQ︰EXPE）提供一站式服務，讓自由行旅客可以在網上以低價定房及機票，甚至可以租車，購買入埸券等等。不過疫情下港人被迫留港，作為旅遊公司又如何生存？

疫情下不能外遊，Expedia生意亦大減，Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛指，2020年公司第二季按年跌80%，但第三季跌幅已經明顯收窄，按年跌58%至15.04億美元，季度虧損2.21億美元。在2019年下半年本港出現一連串社會運動，但當時仍未有減退港人去旅行的意欲，就算疫情爆發初期，旅行產品仍然有大量需求，而自從各國實行封關措施，Expedia就不得不改變經營模式。

「香港人始終消費能力很強，本地酒店減價，用同一個價錢預算就可定更好的酒店，可能以前住3星級 ，而現時已可以住到5星級，體驗之前享受不到的體驗 。」疫情下Expedia靠着本港Staycation的顧客，帶來不俗的生意額。

Expedia Group在1996年成立，至今已經有25年歷史，最初是科技巨企微軟公司的一個部門，專門為顧客提供在線查詢和預訂旅遊產品服務。直至1999年，Expedia從微軟公司分拆出來獨立上市。

雖然科技公司出身，但蘇嘉媛指當旅遊暢旺時，大家可能只專注做日常事務，而忽略了創新方面的開發，「不過疫情之下，大家終可專注去創新，例如疫情初期，可能一日有幾千個電話打來，熱線根本應接不暇，我們團隊就在短短兩個星期，將所有最重要的事務自動化，疫情已迅速加快了公司科技上的進步。 」

Expedia多年來靠不斷併購競爭對手，因而獲得大量旅遊數據，可針對用戶制定個人化體驗，令品牌鞏固行業地位。Expedia旗下就擁有Hotels.com、Hotwire.com等旅遊搜尋引擎，之後在2012年底又收購了Trivago，以及挪威最大的旅遊公司Via Travel；2015年9月，公司斥資16億美元收購了競爭對手Orbitz，又相繼收購渡假房屋租賃網站HomeAway及Travelocity。

Expedia沒有提供自家的旅遊產品，只提供一個平台，幫助旅遊產品供應商銷售產品。網站的賺錢方式有兩種，一是與供應商簽訂合約，以規定的價格出售產品，再以分佣金的方式獲取利潤。另一種方式是賺差價，Expedia會從供應商中以較低的價格獲取產品，然後賺取銷售差價。

蘇嘉媛對旅遊業前境展望十分樂觀，相信市民陸續接種疫苗會有助恢復旅遊業，又指行業內出現不同競爭對手是好事，新公司所推出的新產品有望可以刺激旅行需求，推動整個行業發展。她笑言疫情雖然影響生意，但亦影響加深了員工之間的認識，「同事間認識真的多了，因為視像會議時，同事會突然間有個小朋友走過來，貓貓狗狗都一齊上鏡，你會覺得突然間大家距離近了很多。」

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