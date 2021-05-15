香港初創獨角獸，最近又添一員，於是曾經出現的香港獨角獸family，前後總共10隻。

獨角獸數目由單入雙，是托大灣區的鴻褔嗎？好像也不是。最新一隻，是擅長加密貨幣及遊戲的Animoca Brands，其用戶和投資者來自全球不同地區。而且若心水清，就會知非所有港產獨角獸都一帆風順：部分傷痕累累，更有官司纏身，甚已撤手離場。

記得兩年前，Animoca Brands已經佈局加密貨幣、收購不同具實力的遊戲公司、推出區塊鏈遊戲，並且不斷融資加速開發，例如The Sandbox。當時我不明所以，睇唔透點解咁值錢。若說虛擬道具交易，20年前Diablo時代，已有玩家透過eBay，以美金去交易獲利，試問又有什麼好稀奇？

然而，眾VC今天以8888萬美元真金白銀，向Animoca Brands投下信任一票，我終於明白，建基於加密貨幣的區塊鏈遊戲，最大的價值，其實是對數碼私有產權（Digital Property Right）的確切保障。

除了交易獲利的空間，區塊鏈財產不能造假，而且數量固定，不會因遊戲「修例」，出現通脹或貶值，即使公司倒閉，玩家的數碼財產，亦不會因「熄Server」而一夜消失。這是傳統遊戲不能相提並論的。

遊戲玩家也是市場動物，識得計數，當玩過區塊鏈遊戲，感受到分別，經過了比較，其實很難再投入傳統同類遊戲。到了最後，傳統遊戲產業被迫轉型走上區塊鏈，問題是轉型需要時間和資源，結果早有開發能力、有發幣能力，佔盡主場之利的Animoca Brands將有很有優勢。

「保護好私有產權，至保持到競爭力，相反，唔尊重私有產權，就會喪失影響力。」聽起來是否以曾相識？Animoca Brands 成為獨角獸，對香港最大的啟示，不是誰又培育出幾多隻獨角獸，而是保護好數碼私有產權的重要性。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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