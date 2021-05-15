「舖王」鄧成波家屬發言人表示，謹此懷着沉痛心情公佈，鄧成波先生於2021年5月14日中午，在一眾家人陪伴下於養和醫院安詳辭世，享年88歲。

發言人指，鄧成波先生一直奉行「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」的處世及營商哲學，重情義、講信用，深受敬重。家人將秉承其遺志，同心合力發展家族業務，並為國家、為社會積極貢獻。

發言人感謝各界友好的懇切關心及慰問，以及養和醫院醫護團隊的悉心照顧。有關喪禮安排詳情，家人將適時公佈。

鄧成波人稱「波叔」，由於曾持有及炒賣的商舖物業多不勝數，故在行內有「舖王」美譽。

波叔並非生於大富或小康之家，5歲已喪父，20歲做霓虹光管招牌工程學徒，六十年代末期開始投資地產，當時40歲出頭的他專注炒賣西環一帶的住宅樓花。經炒樓賺到第一桶金後，波叔在七十年代與友人於觀塘合資開酒樓，因此對商舖有認識，從而開始炒賣舖位，一炒便炒足30多年。

波叔現時持有至少逾200項工商舖物業，遍佈港九及新界，估計市值逾100億元亦絕不誇張。波叔擅長將商舖改頭換面，經典一役於91年以6,000萬元購入旺角奶路臣街8至8A號的豪門酒樓，改革後蛻變成今日知名的旺角電腦中心，後來在04年以3.93億元轉售，一鋪勁賺近3.4億元。

不過，波叔的舖王之路亦並非一帆風順，97年曾計劃把當時市值逾70億元的物業上市，但金融風暴摧毀樓市，不但令上市計劃觸礁，當年更要將多項商舖交易撻定或踢契才可「甩身」。沉寂一年多後，波叔東山再起。

除購入舖位外，波叔投資種類亦趨向多元化，自從兩年前政府提出活化工廈政策後，舖王便將大量資金轉投工廈市場，甚至已有多幢物業申請活化。鄧成波亦於07年開始入股鐳射影音，兩年多後再將品牌以2.15億元售予內地家電連鎖企業蘇寧電器。

波叔育有五名兒子，其中二子耀文有份協助老父的地產生意，三子耀輝和孻仔耀昇則「各自各精采」。耀輝95年創立高檔眼鏡店品牌「尊貴視力」，設計售賣貴金屬眼鏡，耀昇則涉足電子產品零售及婚禮統籌業務，波叔入股鐳射影音時他曾參與。他於本年5月成立拉斐特婚禮統籌，打響頭炮之作正是乘着另一婚禮公司「奇妙姻典」結業，向300對新人提供優惠服務。

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