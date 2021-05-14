【本報訊】在港日企近年積極擴展業務，Aeon母企永旺百貨（984）宣佈，租用恒隆地產（101）旗下旺角登打士街56號家樂坊一樓全層及地下B舖，將於今年8月開設Aeon在港第3間「Aeon Style」，店舖佔地2.5萬方呎，基本租金8,550萬元，另按金500萬元，固定租期合共6年，平均月租僅119萬元，呎租47.6元。

港大2.9億購長沙灣商廈

該巨舖上手租客是H&M，於2014年曾以月租900萬元租下家樂坊地庫、地下及一樓三層，樓面面積達5.4萬方呎，呎租166元，即家樂坊租金7年間插水逾七成。H&M自去年8月租約期滿結業，及後Aeon在今年1、2月曾在家樂坊上址開設Pop up Store。

恒隆指，除Aeon Style外，家樂坊地庫將打造成近1.5萬方呎的飲食樓層，包括燒肉LIKE、湊湊火鍋．茶憩及旗下茶飲品牌茶米茶等，今年8月同步開幕。

再有學府購入商廈樓面自用，新世界（017）長沙灣荔枝角道888號樓花商廈，獲香港大學以2.88億元購入5樓全層19個單位，面積2.4萬方呎，呎價約1.2萬元，

荔枝角道888號自去年底起推售樓花，不少城市名人及商家均趁機入市。根據土地註冊處資料，項目5樓全層19伙，面積503至2,613方呎，合共24,044方呎，成交價2.88億元，呎價12,010元，買家為香港大學。

事實上，港大近年屢次向發展商購入商舖，包括在2018年及2020年兩度向恒地（012）購入西營盤翰林峰商場樓面，涉資約10億元，用作牙醫學院專科培訓診所。

市場消息指，美聯物業斥資7,010萬元向萬科購入西營盤單幢新盤15 Western Street 3間舖位，位於地下及1樓，合共樓面4,358方呎，呎價16,085元，呎價低於市價。